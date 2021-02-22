School28來囉 首家社創人才學校招生 打造ESG專才

台灣第一家社會創新人才學校「School 28」今天宣布招生。瞄準心儀「影響力職涯」的力世代，以「不離職」方式，半年內於周末上課230小時，打造企業及社創組織不可或缺的ESG專才。

「School 28」校長、台大名譽教授李吉仁表示，國際企業愈見重視ESG（環境、社會及公司治理等永續投資）及SDGs（聯合國永續發展目標；台灣也有五百多家社創組織，社創人才成為稀缺資源，諧音「二把手」的28S就要成為人才搖籃。

成立人才創新學校的想法，李吉仁說，是去年十一月在聯合報系願景工程舉辦的「力世代社會創新嘉年華」首度提出，三個月後已然成真。

李吉仁說，他在台大授課觀察，大約百分之十到十五的商學院學生都對創造「社會影響力」的職涯有強烈渴望，追求高薪已不是唯一目標；但若加入社會新創事業，薪水和職涯常受限，「也常很難向期望高的父母交代」。

「School 28要變成企業與新創事業間的橋梁，讓人才可以交流，提供更多發揮的舞台。」校長李吉仁和副校長陳一強、林妍希已邀集十家企業成為「共創企業」，在員工修完「School 28」課程後，可以留職停薪，換軌到社創或非營利組織工作，帶回不同思維，「或者就轉換跑道」，聽自己心中的鼓聲。

如果選擇進入社會組織，如何彌平薪資差異？李吉仁說，這是下階段目標，可能以「獎學金」模式提高薪酬，不必覺得「選擇影響力職涯就是犧牲或委屈」。

包含聯合報系、研華科技、Acer、資誠、天下等十家企業，在三周內爽快承諾，鼓勵員工到「二把手」練功，甚至提供獎勵，回應SDGs永續發展目標，也培育社創生力軍。李吉仁稱這是「人才發展機會（New People Option）」倡議，簡稱NPO，恰與「非營利組織」的縮寫相同，巧妙打破企業與非企業的界線。

「School 28」免學費、不限年齡，但嚴格甄選，尋求具「利他使命感、成長性思維、成果導向」特質者，最好已有三年以上工作經驗，接受職涯導師培訓，發展「策略思考、問題解決、領導力、執行力」等能力，再到社創組織實習，完成專案。

人才學校業師都是社創界一時之選，包括綠藤生機鄭涵睿、為台灣而教劉安婷等人，協助提升學員自我覺察、系統思考等核心社創能力。

S28的核心發起人、社企流執行長林以涵說，三月二日開始徵件至四月廿五日，三個月評選，六月開學，十一月底結業。詳情請見School 28 網站（https://school28.org）。