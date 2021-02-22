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高中校外教學讓學生「探索北市」 網笑：可以去林森北路嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
某高中到台北校外教學，竟然幾乎一整天的時間都是自由時間，開放學生「台北市城市探索」。台北示意圖。圖為台北市八德商圈廣場民眾。 中央社
某高中到台北校外教學，竟然幾乎一整天的時間都是自由時間，開放學生「台北市城市探索」。台北示意圖。圖為台北市八德商圈廣場民眾。 中央社

學生時期最期待的就是校外教學，不過行程安排也是一門學問，有網友貼出某高中的校外教學行程表，竟然幾乎一整天的時間都是自由時間，開放學生「台北市城市探索」、「午餐自理」、「林口三井Outlet mall自理晚餐」等，讓他傻眼直呼「是想要培養學生的求生慾嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他貼出一張某高中校外教學的行程表，行程安排包括起床、早餐時間、出發、台北市城市探索1、午餐自理、台北市城市探索2、林口三井Outlet mall、晚餐自理、登車離開等，幾乎一整天都是自由時間。

校外教學行程整天幾乎都是自由時間。圖／取自臉書
校外教學行程整天幾乎都是自由時間。圖／取自臉書

該網友傻眼表示，「我無法理解現在高中的校外教學行程，是不是那麼充滿了冒險？一整個是想要培養學生的求生慾嗎？」

其他網友也留言「現在校外教學好狂」、「這不是平常放假嗎？」不少人認為這種行程很棒，留言「如果我是學生，還蠻喜歡的呢，就當有人帶你坐車去自由行」、「表示每個班級去的地方不一樣呀！應該出發前都已經選好了」。

有網友開玩笑表示「我可以去探索林森北嗎？」、「林森北路走九遍？華西街觀光風景區走透透？再去看電影補眠？口袋很深歐」。

爆廢公社 校外教學

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