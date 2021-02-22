聽新聞
test
0:00 / 0:00
高中校外教學讓學生「探索北市」 網笑：可以去林森北路嗎？
學生時期最期待的就是校外教學，不過行程安排也是一門學問，有網友貼出某高中的校外教學行程表，竟然幾乎一整天的時間都是自由時間，開放學生「台北市城市探索」、「午餐自理」、「林口三井Outlet mall自理晚餐」等，讓他傻眼直呼「是想要培養學生的求生慾嗎？」
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他貼出一張某高中校外教學的行程表，行程安排包括起床、早餐時間、出發、台北市城市探索1、午餐自理、台北市城市探索2、林口三井Outlet mall、晚餐自理、登車離開等，幾乎一整天都是自由時間。
該網友傻眼表示，「我無法理解現在高中的校外教學行程，是不是那麼充滿了冒險？一整個是想要培養學生的求生慾嗎？」
其他網友也留言「現在校外教學好狂」、「這不是平常放假嗎？」不少人認為這種行程很棒，留言「如果我是學生，還蠻喜歡的呢，就當有人帶你坐車去自由行」、「表示每個班級去的地方不一樣呀！應該出發前都已經選好了」。
有網友開玩笑表示「我可以去探索林森北嗎？」、「林森北路走九遍？華西街觀光風景區走透透？再去看電影補眠？口袋很深歐」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言