長庚大學百萬獎學金攬才 新生必修AI概論

長庚大學提供多項入學獎學金迎新生。 圖／長庚大學 提供

長庚大學擁有醫學院、工學院及管理學院，教學、研究及產創資源豐沛，並經由推動實習、透過課程改革減少學用落差等積極作為，培育學子成為理論與實務兼顧的跨領域國際人才。面對人工智慧(AI)浪潮襲來，各領域求才若渴，長庚大學除了設立「AI學士學位學程」，更規劃所有新生必修「AI概論」課程，帶領新世代迎接未來的挑戰。

長庚大學自109學年度起新設「AI學士學位學程」，同年增設多項優秀新生入學獎學金，「金質獎」可領取100萬元，共20個名額；「銀質獎」有130個名額，每人可領40萬元，並同步推出「長庚跨域人才培育計畫」(榮譽學程)。獲入學獎學金新生除參與「批判性思考」、「青年領袖論壇」、英文專修班等專屬課程，每學期修課也不受25學分上限規定，並依課程安排出國交流學習，體驗多元文化，逐步培育為具國際競爭力的專業人才。

長庚大學人工智慧研究中心與資工系學生團隊開發「智助餐」系統 奪全國競賽冠軍。 圖／長庚大學 提供

工商管理學系陳文玲同學表示，她入學前就對長庚大學獎學金與榮譽學程設計感到很心動，經過一個學期後更是滿意，像是在英文專修課中與外師的互動學習，就讓她收穫良多。電子工程學系的柯杰辰、職能治療學系的李侑駿也有同感，並一致推崇學校宿舍直逼飯店等級，能更安心學習。

另一方面，AI興起對於各領域皆產生巨大影響，長庚大學特別在通識課程中新增「AI 領域」，自109學年度起入學新生皆必修「人工智慧概論」，讓所有學生了解未來社會各面向將迎接的機會與挑戰，除了加強自身的專業素養，厚實所學，也盼能啟發學子跨領域學習，在新世代中搶得先機。

長庚大學財務基礎穩固，產學合作資源豐沛，與台塑企業、長庚醫院及其他產業機構合作，持續精進提升教學與研究質量。學校不只秉持辦學初衷，提供學子最優異的師資與學習環境，也盼能吸引更多優秀新生就讀，並設立多元入學獎學金。

其中，為落實大學社會責任，長庚大學更持續給予清寒學生免學雜費及免住宿費外，設籍偏鄉地區的錄取生另補助每個月1萬元的生活津貼及提供筆電l台，使其安心就學提升自我競爭力，進而翻轉未來。

「台塑企業公費生制度」則是針對電機、機械、化工、電子、資工、資管及AI等學系的大學部及學碩五年一貫學生，由長庚大學與台塑企業合作推動公費生培育專案，每年至少提供10名公費生名額，甄選優秀學生參與企業實習，表現良好通過評核者，畢業後即可由企業公司正式任用，並領取40萬元以上高額獎學金。

不只大學部，校方也提供學雜費減免補助及每月生活助學金等獎助學金措施，鼓勵優秀本國與外國碩士及博士班學生選讀長庚大學。各項奬學金申請資格及名額詳見長庚大學網站：