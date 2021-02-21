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居家檢疫期滿境外生盼住宿舍 教部：住單人房才合規

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陸生指出他們入境準備開學，已完成14天居家檢疫，但仍被學校禁止入住學生宿舍，要求他們自己續住昂貴的防疫旅館，或另找商旅居住。本報資料照片
陸生指出他們入境準備開學，已完成14天居家檢疫，但仍被學校禁止入住學生宿舍，要求他們自己續住昂貴的防疫旅館，或另找商旅居住。本報資料照片

境外生權益小組接獲中國文化大學陸生投訴，陸生指出他們入境準備開學，已完成14天居家檢疫，但仍被學校禁止入住學生宿舍，要求他們自己續住昂貴的防疫旅館，或另找商旅居住。就算要入住學校安排的校外宿舍，費用竟高達每天1000元，幾乎等同旅館。這與教育部今年初所說「境外生完成居家檢疫，就可回宿舍」的說法有出入。

境外生權益小組表示，境外生不應被當作病毒來對待，他們完成居家檢疫，經過兩輪核酸檢驗，已經有科學證據證明自己幾乎不存在感染風險。他們認為，完成居家檢疫流程後，境外生應可以入住學校宿舍，並且在考量防疫措施、課堂人數的情況下，各大學應開放學生進入合適的課堂上課。

教育部今天表示，境外生完成14天居家檢疫，採檢結果陰性者才能外出、返回校園。為降低校園風險，境外生七天自主健康管理期間，不宜進校園或前往人群聚集處；如要入住宿校內宿舍，學校宜安排一人一室。境外生若無法到校，學校應提供適當學習銜接機制，維護受教權。

教育部表示，文化大學自2月18日起已開放一般學生入住宿舍，無法做為境外生自主健康管理場所，但校外尚有12間一人一室宿舍，可供應目前八名持居留證入境舊生在自主管理期間入住。

宿舍 居家檢疫 教育部

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