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重質不重量？技高每年可傳9件課程成果 是普高的1.5倍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
技高生修習「專題實作」和「實習科目」的成果是技專校院甄選入學必採項目，每學年至多上傳六件；另可上傳國文、英文等其他科目學習成果，至多三件。圖／取自技專招策會官網
技高生修習「專題實作」和「實習科目」的成果是技專校院甄選入學必採項目，每學年至多上傳六件；另可上傳國文、英文等其他科目學習成果，至多三件。圖／取自技專招策會官網

適用108課綱的高中生都要建置「高中學習歷程檔案」，包括課程學習成果、多元表現等項目。但按技專校院招生策略委員會規定，技術型高中生可上傳課程學習成果至多九件，比普通高中生的上限六件還多，教師對此反應兩極，外語群教師認為應該下修技高生上傳件數上限為六件，但有藝術群教師認為目前的上限還太少，希望再增加件數。

課程學習成果是高中學習歷程檔案必傳項目之一，技專招策會表示，技高生修習「專題實作」和「實習科目」的成果是技專校院甄選入學必採項目，每學年至多上傳六件；另可上傳國文、英文等其他科目學習成果，至多三件。相較之下，普高生每學年只能上傳課程學習成果至多六件。

「不是說學習歷程要重質不重量？」彰化高商應用外語科教師巫彰玫表示，教育部頻頻宣導學習歷程非軍備競賽，但技高生的上傳件數上限卻是普高生的1.5倍，呼籲下修。一名藝術群教師則說，藝術領域學生實作成品多，目前的上限還太少，希望再增加件數。

興大附農畜產保健科教師張介銘分析，商、農、工等各群科技高生面臨的問題不同，有些成果難以書面檔案呈現，比如鑄造科學生難用文件描述自己焊接成功，要改成影音。不過學習歷程資料庫有上傳容量限制，部分影片無法完整上傳，要以影音超連結方式呈現。

技專校院招生策略委員會執行長簡良翰表示，技專校院重視實作成果，但也考量不同科系需求，另開放學生上傳實作課以外的成果。技高生可上傳件數較多，目的是提供學生更多元的上傳選擇，但不一定要「傳好傳滿」，技專校院仍以「重質不重量」原則審查資料。

多名教師表示，學習歷程檔案更大的問題是「學生不知道科技大學教師想看什麼作品？」巫彰玫與張介銘都呼籲，學習歷程檔案既然與升學連動，教育部應多辦座談會和工作坊，讓科技大學和技高師生有機會面對面了解彼此。目前少有此類活動，許多家長基於憂心，要學生什麼都傳，徒增不必要的負擔。

簡良翰表示，國內各區都有技專校院投入技專校院招生專業化計畫，他們今年3月起規畫相關活動，將於所在區域舉辦技專與技高教師的工作坊，並開設宣導活動，讓技高學生和家長了解考招新制和準備方向。

教育部 108課綱

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