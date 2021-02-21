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各科壁壘分明、師資不足 技高校訂課程難跨域

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
技術型高中高二下學期起要開設二到六學分的必修課「專題實作」，目標是整合技高前半場所學製作專題。本報資料照片
技術型高中高二下學期起要開設二到六學分的必修課「專題實作」，目標是整合技高前半場所學製作專題。本報資料照片

中小學明天開學，按108課綱規畫，技術型高中高二下學期起要開設二到六學分的校訂必修課「專題實作」，目標是整合技高前半場所學製作專題，並參與全國專業群科專題及創意製作競賽。有教師坦言，這是不少教師「最不想開的課」，上課之外還要個別指導專題、競賽，且受限於技高各科壁壘分明、教師員額不足等因素，難落實課綱強調的跨領域精神。

「專題實作」是技高重點課程，技專校院招生策略委員會公告，此課成果是高中學習歷程檔案必採項目之一，且學習歷程占甄選入學成績至少四成。彰化高商英語教師巫彰玫表示，此課要學生融會貫通技高所學，學生還會投入相關競賽，得獎者升學可加分，教師負擔重。

羅東高工汽車科教師洪進源說，按新課綱規畫，此課和新課綱另一校訂課程「多元選修」都講求跨領域，但技高教師比普通高中教師更難做到跨領域，比如許多工科課程在工廠進行，授課時間較長，難喬出空堂和其他科別教師共同備課。

興大附農畜產保健科教師張介銘也說，技高比普通高中更難做到跨領域，一來是技高的商、工、農各科各有專業，過去少有教師跨科交流，如今還要一起開課，「即便新課綱已上路第二年，仍需適應」。

他表示，就算多科教師合開課，還會面臨「有人沒資源」的困境，主因是專題實作課要分成許多小組做大型專題，每班修課人數不能多，又要配置兩名以上教師，常面臨學校沒那麼多教室、教師員額等問題。此類實作課是技高特色，但所需材料費較多，也有學校經費不足以支應。

教師盼政府釋出資源協助技高推動新課綱，洪進源建議導入科技大學的教學資源，豐富技高教師課程素材；張介銘建議政府向教師介紹及宣導新課綱內容之外，也容納更多第一線教師由下而上提出的資源需求，協助教師們合作備課、準備教材，解決教學現場實際面臨的問題。

教育部國教署表示，持續請各個學群科中心等單位辦理108課綱相關研習及工作坊，助教師增能。各校也可透過均質化計畫引進大學資源，辦理教師專業社群、公開教學演示，並邀大學端參與，加速形成特色課程、教材及教學。

至於推動新課綱衍生的材料費、外聘教師鐘點費與交通費等需求，教育部表示「都可向國教署申請補助」。

108課綱 教育部 教師員額

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