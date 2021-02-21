開學前一天！高市校長會議宣示防疫、反霸凌為重中之重

高雄市教育局今天在文化中心舉行全市公私立各級學校校長聯席會議，針對近日多起校園霸凌案件處理流程進行檢討與宣導，加強危機處理應對，並關注校園開學防疫。市長陳其邁鼓勵校長用心辦學，提醒目前防疫、處理霸凌案是重中之重，每個環節都要謹慎。

教育局在開學前一天召開校長聯席會議，各高中職、國中小校長及公立幼兒園長近400人參加。為進一步完備會議現場的防疫措施，全部入場人員量體溫、採實名制，並在會場採取梅花座方式，確實維持社交距離。

各級學校明天開學，校園已完成清消。陳其邁說，春節期間下鄉觀察，發現兒童戴口罩比率偏低，可能是戴不住，也可能是鬆懈了，校園是容易群聚地點，防疫不能大意。校長們表示，校園防疫物資都已備妥，確保師生有安全的教育環境。

上月高雄鳳山少女霸凌案引發社會關注，陳其邁出席校長會議，提醒市府各局處坦誠面對問題，也提到鳳山少女霸凌案「警察局沒通報，醫院沒通報，教育局也沒有通報，若沒有被po上網，可能沒有人知道這件事情」，他感嘆「如果我們不伸手，誰去幫助她呢？」霸凌案是許多家長心中的痛，許多人看到少女被霸凌影片感到不捨，師長一定要發揮同理心，正視霸凌案問題根本。

陳其邁指示教育局、研考會、社會局與警察局跨局處合作，讓遭到霸凌者能得到立即的協助與保護，同時加強行為偏差孩子輔導工作與機制，防止類似再事件發生。