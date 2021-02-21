台電創意實驗場域辦發表會 寓教於樂推廣能源教材

台電公司2020年啟用的創意實驗場域「D/S ONE 電幻1號所」在今日辦理「2021再生能源教案教具發表會」，以「永續居家」、「台灣能源地圖」、「能源撲克牌」為主題開發教具三組，並請到全台知名美感細胞團隊創辦人陳慕天合作，未來將與新北市教育局合作將寓教於樂的能源教材推廣到各校，讓孩子們對再生能源有更多認識瞭解。

台電公眾服務處袁梅玲處長指出，此次發表的三套教具分別以「永續居家」、「台灣能源地圖」、「能源撲克牌」為主題，「永續居家」模型屋透過用嘴吹動小風扇來帶動LED亮燈，讓學生知道生活中有很多不同的發電方式；「台灣能源地圖」可以了解台灣的地理環境和適合的發電系統，進而反思可用什麼解決方式讓再生能源更普及；「能源撲克牌」桌遊可以讓玩家擔任微電網、用電戶等角色，換位思考供電及用電的關係。

教育局長張明文表示，能源轉型是重要的趨勢，教育局配合「聯合國永續發展目標(SDGs)」與十二年國教，全國優先提出「能源教育市級課程」，規劃出幼兒園至高中職各學習階段所需要的能源教材，設計老師上課的教學指引，讓學生可以用有趣、手作、生活化的方式來學習能源教育。而電幻1號所是新北市理想的能源教育示範基地，這次電幻1號所開發的教具，教育局將結合相關活動鼓勵各校推廣運用，讓永續能源議題在教育上深耕發芽。

新北市教育局後續將與台電合作透過電幻1號所推廣能源教育，讓能源知識變得有趣又好玩，難懂又抽象的議題變有趣，培養孩子發現綠能其實就在我們生活的每個角落，人人都是永續環境的實踐者。此外，台電在地的台北南區營業處近年來積極宣導節能減碳，除了在新北市全市學校總務行政會議講解如何減少用電措施之外，更親自協助學校調整最適化的用電契約容量，讓學校能最有效率的節電。