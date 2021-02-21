各級學校22日開學 採實名制入校、前2周入校要量體溫

高中以下學校和許多大學都將於明天開學，教育部學校衛生資訊網公告，開學七大重點措施包括備妥備用口罩等防疫物資、清潔與消毒環境、實名制開放校園、保持室內通風、維持社交距離、落實健康管理，以及持續運作各校防疫小組。

為控管師生健康狀況，教育部表示，開學兩周內，學生進入校園需量測體溫，實施衛教宣導，並提醒家長主動關心學生健康。呼籲學校如欲辦理大型集會活動，仍應依據指揮中心發布的公眾集會因應指引，確實評估活動必要性與風險程度，妥善規劃防疫計畫、防疫宣導、防疫設施與防護用品，確保師生健康安全。

大學校園比中小學校園開放，來往民眾多，多所大學實施實名制入校，比如台灣師範大學公告，今年2月18日起，上班日8時至17時實施校園出入口門禁管制措施，採實名制入校。並配合秋冬防疫措施，若無法保持社交距離，要戴口罩；進入校內餐廳、體育館、圖書館、搭乘電梯、交通車都應戴口罩。

教育部表示，開學之前高中以下學校由各地方環保機關負責校園公共區域環境消毒；學校負責校內上課空間及自備交通車的清潔消毒，消毒期間校園暫不開放。大專校院開學前需完成校園內及自備交通車的清潔消毒，校園消毒期間若開放校園空間，應落實實聯制及體溫量測。

而在開學後的環境維護上，教育部表示，一切比照去年5月發布的「教室及各學習場域環境通風及定期消毒注意事項」進行，教室內要保持室內通風，對角處各開一扇窗，約開15公分；若採中央空調，出風口與迴風口的數量比例為二比一。視使用狀況，每周至少清洗與消毒中央空調系統的進風口與出風口以及冷氣主機濾網一次。