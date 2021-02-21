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明天開學 大甲高中今結合社區資源加強校園消毒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
明天要開學，台中大甲高中今天結合社區資源加強校園消毒。圖／大甲高中提供
明天要開學，台中大甲高中今天結合社區資源加強校園消毒。圖／大甲高中提供

明天要開學，台中市大甲高中在開學前一天，今天結合社區團體加強校園環境清潔及消毒工作，由大甲高中家長會長張家榮牽線，甲安埔鐵馬社區服務團，今由團長林明達帶領服務團志工，結合大甲高中校長蕭建華率一級主管進行校園環境清潔及消毒，提供師生安全的就學環境做好萬全準備。

甲安埔鐵馬社區服務團和大甲高中行政團隊今天針對校園各角落做徹底清潔，服務團長林明達表示，很高興有機會到大甲高中做校園消毒，針對人員最常接觸的走廊欄杆、樓梯扶手、門把及電梯等防疫重點區域以消毒用酒精徹底擦拭消毒，走廊樓地板、樓梯角落及牆角等以揹負式消毒噴霧器用漂白水消毒清潔。

服務團還出動大型機械噴霧器針對校園水溝、樹叢等大面積的區域做完善的清潔消毒。大甲高中校長蕭建華表示，很感謝社區團體利用假日協助學校進行校園環境清潔，甲安埔鐵馬社區服務團致贈學校酒精噴霧消毒器、各班級酒精噴霧罐及廁所芳香劑，對學校防疫物資的完備是一大助力，讓師生的學習環境更安心。

明天要開學，台中大甲高中今天結合社區資源加強校園消毒。圖／大甲高中提供
明天要開學，台中大甲高中今天結合社區資源加強校園消毒。圖／大甲高中提供
明天要開學，台中大甲高中今天結合社區資源加強校園消毒。圖／大甲高中提供
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