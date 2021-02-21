明天開學 大甲高中今結合社區資源加強校園消毒

明天要開學，台中市大甲高中在開學前一天，今天結合社區團體加強校園環境清潔及消毒工作，由大甲高中家長會長張家榮牽線，甲安埔鐵馬社區服務團，今由團長林明達帶領服務團志工，結合大甲高中校長蕭建華率一級主管進行校園環境清潔及消毒，提供師生安全的就學環境做好萬全準備。

甲安埔鐵馬社區服務團和大甲高中行政團隊今天針對校園各角落做徹底清潔，服務團長林明達表示，很高興有機會到大甲高中做校園消毒，針對人員最常接觸的走廊欄杆、樓梯扶手、門把及電梯等防疫重點區域以消毒用酒精徹底擦拭消毒，走廊樓地板、樓梯角落及牆角等以揹負式消毒噴霧器用漂白水消毒清潔。