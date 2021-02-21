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防疫迎接新學期 竹市校園今完成全面消毒

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒。圖／新竹市政府提供
林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒。圖／新竹市政府提供

配合開學延後，新竹市政府提高防疫整備，即日起協同環保局全面消毒全市公、私、國立共64校環境，目前已完成58所、進度達九成。市長林智堅表示，對抗疫情必須料敵從嚴，將校園環境安全保持最高規格，特別是假期間開放的公共空間，更須徹底清潔，讓學生安心、家長放心。

林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒，並確保各校防疫物資如口罩、酒精及額溫槍整備無虞。

建華國中校長黃信騰說，有了去年防疫的經驗，學校會成立疫情應變小組、規畫疫情通報流程，並盤點防疫物資。開學後，將落實體溫量測、口罩配戴與班級內每日環境消毒，更會嚴謹管控人員進出。

建功國小護理師吳欣怡表示，開學前，導師將在班級群組內加強宣導防疫措施，因為除了學校內部積極防疫管理，更需要家長主動配合。

市府教育處表示，竹市各級學校在開學的兩周內學生進入校園皆需要量測體溫，進行衛教宣導，也請家長主動關心學生健康，在每天出門前主動量測體溫，如果發現學生有身體不適的情況，就留在家中安心休養，當日請假不會列為出缺席的紀錄。

林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒。圖／新竹市政府提供
林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒。圖／新竹市政府提供

疫情 林智堅

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