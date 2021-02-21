聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫迎接新學期 竹市校園今完成全面消毒
配合開學延後，新竹市政府提高防疫整備，即日起協同環保局全面消毒全市公、私、國立共64校環境，目前已完成58所、進度達九成。市長林智堅表示，對抗疫情必須料敵從嚴，將校園環境安全保持最高規格，特別是假期間開放的公共空間，更須徹底清潔，讓學生安心、家長放心。
林智堅表示，自疫情爆發以來，竹市各級學校無不全力配合各項防疫策略，他責成環保局協助全市公、私、國立共64所學校，今天會完成全面消毒，並確保各校防疫物資如口罩、酒精及額溫槍整備無虞。
建華國中校長黃信騰說，有了去年防疫的經驗，學校會成立疫情應變小組、規畫疫情通報流程，並盤點防疫物資。開學後，將落實體溫量測、口罩配戴與班級內每日環境消毒，更會嚴謹管控人員進出。
建功國小護理師吳欣怡表示，開學前，導師將在班級群組內加強宣導防疫措施，因為除了學校內部積極防疫管理，更需要家長主動配合。
市府教育處表示，竹市各級學校在開學的兩周內學生進入校園皆需要量測體溫，進行衛教宣導，也請家長主動關心學生健康，在每天出門前主動量測體溫，如果發現學生有身體不適的情況，就留在家中安心休養，當日請假不會列為出缺席的紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言