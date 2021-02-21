台北酷課雲功能再升級 載具、網卡也供弱勢生無償借用

明天就是高中、國中小各級學校開學日，因應疫情，台北市教育局的「台北酷課雲」再升級。除師生稱讚、能主動建立線上點名、隨堂測驗等服務的「酷課學習管理平台」外，今年台北酷課雲再與Microsoft Teams帳號介接，提供教師快速建立線上互動教室。另外，截至2020年底，北市教育局也備有2390個網卡供弱勢生申請，線上學習資源、載具、網卡，北市都為學生準備好了。

新冠肺炎疫情延續，台北酷課雲可同時提供10萬名師生進行線上互動教學，並因應需求持續擴展。北市教育局表示，目前酷課雲因疫情使用人數大幅提升，也逾3443萬人次使用，為持續維護學生的學習權，北市截至2020年底，已累計補助學校6萬9140台載具，並備有2390個網卡供弱勢生申請。

若經濟弱勢生有需要，均可向學校申請借用載具網卡，甚至家中兄弟姊妹共用載具的一般生，如有需要，也可向學校專案無償申請借用。北市提供經濟弱勢生無線網卡或網路吃到飽補助，無須另外付費也能安心在家學習。

北市教育局表示，為讓台北酷課雲再升級，今年再與Microsoft Teams帳號介接，提供教師快速建立線上互動教室，軟體方面，酷課雲已完成國中理化、數學、及生物的108課綱動畫教學影片共340支，目前教學影片也已達1萬1124支。

教育局表示，北市自108學年度起全面實施「行動學習、智慧教學」，109年再補助學校教育載具2萬2957台，累計補助各校教育載具達6萬9140台，讓北市小學三年級以上學生課堂中一生一平板。倘因疫情有停課需求，停課期間國小三年級以上得採線上補課，學校有2萬2057台載具可供學生借用，各校可出借數量均可滿足校內無載具學生需求。

另外，因應防疫，北市232所學校率先全國於109年4月辦理全校模擬演練、5月辦理全市居家模擬演練，除測試學生家裡的網路環境跟載具，並確保一旦發生停課，每位學生都可以上線學習，演練班級計5462班，演練學生比例達84%。教育局蒐集演練期間所遭遇的問題逐一解決，持續優化系統及充實軟硬體設備，強勢捍衛學生的學習權。