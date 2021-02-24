輔仁大學進修部協助您 握住自己的未來
「未來就業的競爭力」是學生在大學入學時最重要的考量。根據2021年1111人力銀行調查顯示，輔大是企業最愛的私校首選。其中，輔大進修部提供18個學系(學程)之專業訓練課程。
自109學年度起，輔大進修部更透過「學群微學程」的規劃，讓學生能系統化的學習跨領域課程。18個學系(學程) 所共同規劃的四大跨領域學群微學程課程涵蓋：健康產業學群、設計學群、文化產業學群、商務學群。
學生在畢業學分中另依規定修習非本系12個學分即能取得特定學群微學程證明。未來就業除了有專業學系(學程) 畢業證書外，更涵蓋學群微學程證明 (能力所及，更可以取得兩個或三個學群之證明)，增加就業競爭力。
輔大進修部提供學生系統化的跨領域學習環境，增加多元學習、提升自我能力的機會，以因應瞬息萬變的職場環境。面對競爭的就業市場，學生必須為自己就業的「拔河賽」做準備，以厚植實力，因應職場多元與多變的需求。
網路報名：110/3/15至110/3/22 報名網址：https://exam.fju.edu.tw/輔大進修部官網：http://www.soce.fju.edu.tw/wordpress/輔大進修部粉絲團：https://www.facebook.com/fjuntcc聯絡電話：(02)2905-2800、(02)2905-2882
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