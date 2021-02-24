輔仁大學進修部協助您 握住自己的未來

撰文 / 曾俊林

「未來就業的競爭力」是學生在大學入學時最重要的考量。根據2021年1111人力銀行調查顯示，輔大是企業最愛的私校首選。其中，輔大進修部提供18個學系(學程)之專業訓練課程。

輔大進修部協助您，握住自己的未來、絕不放手。 圖／輔大進修部 提供
輔大進修部協助您，握住自己的未來、絕不放手。 圖／輔大進修部 提供

自109學年度起，輔大進修部更透過「學群微學程」的規劃，讓學生能系統化的學習跨領域課程。18個學系(學程) 所共同規劃的四大跨領域學群微學程課程涵蓋：健康產業學群、設計學群、文化產業學群、商務學群。

輔大進修部是全國最大的進修部，學系多元，圖為北台灣目前唯一由綜合大學所設立之醫學院長期照護與健康管理學士學位學程。 圖／輔大進修部 提供
輔大進修部是全國最大的進修部，學系多元，圖為北台灣目前唯一由綜合大學所設立之醫學院長期照護與健康管理學士學位學程。 圖／輔大進修部 提供

學生在畢業學分中另依規定修習非本系12個學分即能取得特定學群微學程證明。未來就業除了有專業學系(學程) 畢業證書外，更涵蓋學群微學程證明 (能力所及，更可以取得兩個或三個學群之證明)，增加就業競爭力。

輔大進修部規劃「學群微學程」鼓勵多元學習，圖為擁有餐飲、旅館及休憩等專業領域最佳師資群，陣容最龐大且齊全之餐旅管理學系。 圖／輔大進修部 提供
輔大進修部規劃「學群微學程」鼓勵多元學習，圖為擁有餐飲、旅館及休憩等專業領域最佳師資群，陣容最龐大且齊全之餐旅管理學系。 圖／輔大進修部 提供

輔大進修部提供學生系統化的跨領域學習環境，增加多元學習、提升自我能力的機會，以因應瞬息萬變的職場環境。面對競爭的就業市場，學生必須為自己就業的「拔河賽」做準備，以厚植實力，因應職場多元與多變的需求。

網路報名：110/3/15至110/3/22
報名網址：https://exam.fju.edu.tw/

圖／輔大進修部 提供
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輔大進修部官網：http://www.soce.fju.edu.tw/wordpress/
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輔大進修部粉絲團：https://www.facebook.com/fjuntcc
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聯絡電話：(02)2905-2800、(02)2905-2882

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