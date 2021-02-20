教部列9大理由 全國學生表藝競賽團體賽仍停辦

受疫情影響，教育部先前宣布全國學生表演藝術類競賽團體賽停辦，只辦個人賽，引起地方師生、家長不滿，教育部今上午重新邀集公衛專家學者、表演藝術類專家學者、各縣市領隊代表及各競賽主辦單位，22縣市政府代表，經充分討論後，決議仍以防疫優先考量，並列出9大不可行理由，決議團體賽仍停辦。

全國學生表演藝術類競賽活動每年有30萬人共襄盛舉，團體競賽已連續兩年因疫取消，消息一出，不少學校忿忿不平，憂心影響學生升學條件，認為停辦將讓學生的努力化為烏有，更有人上公民政策平台提案，希望將「停辦」改為「延期」，短短2日就達5000人覆議門檻。

教育部今天表示，今會議依據中央流行疫情指揮中心相關指引進行評估，有公衛專家提出競賽活動辦理仍須全程配戴口罩、如有共用樂器（如鋼琴）要仍維持手部清潔、比賽場地要能確保空氣流通等，但活動期間需佩戴口罩要求，光在4項團體競賽27類組中，管絃樂、合唱等22類組就無法佩戴口罩比賽，大量樂器吹奏或歌唱等動作，飛沫在空氣中散播，恐有嚴重防疫缺口之虞，並違反中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案相關規定。

教育部也提到，4項團體競賽扣除觀眾及非必要人員，同時段仍多組參賽隊伍進出同一場地，又部分場館舞臺較小，亦無法符合室內100人之防疫標準及保持安全社交距離；競賽場地多為室內密閉空間，無法確保空氣流通或通風換氣良好情況；且競賽場地洗手間及洗手設備數量不足提供參賽人員使用。

教育部也說，競賽期間有大量師生南北交通來往，將有接觸不特定人員之機會，增加染疫風險，賽後師生返回校園，有群聚感染之慮；競賽形式不像大型考試考生有其特定座位並全程配戴口罩；除參賽人員外，所需工作人員眾多，無論活動動線及比賽場地消毒作業皆屬高難度，增添防疫風險。

此外，若真要復辦比賽，也有公平性疑慮。教育部說，部分縣市皆於寒假停止社團活動，若恢復辦理比賽，將有失競賽公平性；離島及偏鄉參賽學校，難以於短期間內完成交通及住宿招標等作業；競賽承辦縣市難在短時間內再次尋得專業場館使用，且競賽場地周邊道路交通管制之路權申請，以及競賽場地設施改良等招標作業無法於期限內完成。

教育部表示，在防疫優先之前提下，肯定及鼓勵學校老師與同學投入競賽的心血與付出，將邀請防疫及表演藝術類專家學者組成專案小組，針對線上觀摩進行規劃及評估，透過網路傳播力，擴大觀摩人數。

至於110學年度若再碰上疫情會如何辦理？教育部表示，將蒐集各縣市政府初賽辦理經驗及意見，提早將研擬腹案於9至10月公布。

有師生憂心因團體賽停辦影響升學權益，教育部表示，已於110年2月8日頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書予團體賽參賽學生，今日會議決議，參賽資格證明書視同競賽成績優等，將轉知各免試入學就學區或學校納入參採；另有關高中升學大學之採計及學生學習歷程檔案之參採，將轉請大學招生相關單位研議比照辦理。