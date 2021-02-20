影／興大接收台灣文獻館當分校？ 國史館長：不適當

中興大學有意接收台灣文獻館三棟大樓作為分校用地，規畫案將送行政院核備。國史館長陳儀深今天表示，台灣文獻館保存台灣總督府等重要史料，蔡總統樂見中興新村活化，但不能夠隨便摘取總統片段講話當依據，文獻館在文化歷史重要地位更不容抹煞，希望規畫單位能夠理解。

行政院中部服務中心執行長蔡培慧說，中興大學進駐中興新村是第一目標，但興建分校撥用機關、土地牽涉不同單位，需要仔細討論。她會儘速向總統府、行政院請示，盡快召集相關協調，文資保存相當重要，會充分討論，希望取得最大共識，讓中興新村順利轉型大學城。

中興大學日前向行政院遞交中興新村分校規畫案，希望在中興新村「南核心」區域周遭土地設立分校，總面積62.5公頃，包含國史館台灣文獻館三棟大樓，面積2點多公頃。

陳儀深說，原本和中興大學校長薛富盛交換意見，興大承諾不納入台灣文獻館。後來中興大學學校網站表示，並沒有放棄，讓他相當訝異。

他說，中興大學將規畫案送行政院核備，但國史館台灣文獻館隸屬總統府，並非行政院核定，文獻館就要接受「這樣是不負責任的」。台灣文獻館保存日治時期台灣總督府檔案、拓殖會社、省政府等官方史料相當珍貴，貫穿台灣幾百年歷史，對台灣文化歷史保存研究累積更值得重視。

這些文化資料需要恆溫、恆濕，不是換地辦公即可。如果文獻館要遷移，這些累積的檔案史料保存不是三年、兩年，中興大學要花多少經費重新蓋適合的房舍要給文獻館使用，要花多時間，都需要詳細討論。他希望行政院中部聯合服務中心或國發會能盡快發揮平台功能，讓中興大學、行政院可以瞭解狀況。

另外，也傳出中央決定讓中興大學在原來的省訓團、包括中興高爾夫球場作為興大分校，光榮里長陳武強也表示，不要再對中興新村東挖一塊、西挖一塊，一定要在文化景觀保留區大興土木，台灣文化保存工作真的那麼難嗎？