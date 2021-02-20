雲林240所學校全面門禁管制 高中職校也發送口罩

雲林縣政府因應各級學校將於本月22日開學，為確保師生防疫安全，全縣240所學校近日在各鄉鎮公所協助下，進行校園環境消毒，縣長張麗善今天偕同副縣長謝淑亞到雲林國小等幾所小學，了解消毒作業及防疫整備，並首度連同高中職一併發送口罩，防疫滴水不漏。

張麗善在雲林國小也幫忙用白水擦課桌椅，她說，周一(22日)就要開學，縣府已要求全縣240所學校全面防疫消毒，包括走廊、廁所、課桌椅、門窗、遊戲器材等，只要是孩子摸得到的地方，都要仔細消毒，縣府也請各鄉鎮市公所清潔隊配合，為校園消毒。

張麗善說，防疫不能鬆懈，進校園量體溫、酒精消毒、保持社交距離、咳嗽及用餐禮儀等防疫原則都要嚴謹遵守，這2天所有學校消毒完成後將全面封鎖，禁止外人進入，開學前一天再進行大掃除，迎接孩子們進入校園。

今天各校進入最忙錄的防疫消毒，縣府呼籲民眾暫時不要進入學校活動。張麗善說，這兩天也全面發送口罩給各校，尤其雲林率先針對包括高中職以下的師生教職員工全面發放口罩，第一批均已配送，第二批將於3月18日發放。