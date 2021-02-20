快訊

「全拋世代」還有希望嗎？台灣青年的負債問題

當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

雲林240所學校全面門禁管制 高中職校也發送口罩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府因應各級學校將於本月22日開學，為確保師生防疫安全，全縣240所學校近日在各鄉鎮公所協助下，進行校園環境消毒，縣長張麗善今天偕同副縣長謝淑亞到雲林國小等幾所小學，了解消毒作業及防疫整備，並首度連同高中職一併發送口罩，防疫滴水不漏。

張麗善在雲林國小也幫忙用白水擦課桌椅，她說，周一(22日)就要開學，縣府已要求全縣240所學校全面防疫消毒，包括走廊、廁所、課桌椅、門窗、遊戲器材等，只要是孩子摸得到的地方，都要仔細消毒，縣府也請各鄉鎮市公所清潔隊配合，為校園消毒。

張麗善說，防疫不能鬆懈，進校園量體溫、酒精消毒、保持社交距離、咳嗽及用餐禮儀等防疫原則都要嚴謹遵守，這2天所有學校消毒完成後將全面封鎖，禁止外人進入，開學前一天再進行大掃除，迎接孩子們進入校園。

今天各校進入最忙錄的防疫消毒，縣府呼籲民眾暫時不要進入學校活動。張麗善說，這兩天也全面發送口罩給各校，尤其雲林率先針對包括高中職以下的師生教職員工全面發放口罩，第一批均已配送，第二批將於3月18日發放。

張麗善說，雲林縣截至昨日為止共有11個確診案例，全部都已解除隔離返家，換言之雲林縣內已無確診案例，請縣民放心。

下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校，雲林縣長張麗善帶領縣府主管幫忙消毒。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校，雲林縣長張麗善帶領縣府主管幫忙消毒。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校，雲林更首創發送口罩給各高中職校。記者蔡維斌／攝影
下周一就要開學，雲林縣兩百多所國中小全面趕工消毒並將管制全面禁止民眾進校，雲林更首創發送口罩給各高中職校。記者蔡維斌／攝影

張麗善 口罩 社交距離

延伸閱讀

雲林20鄉鎮市公所動員消毒240學校 消毒期間校園不開放

雲林榮光 3大師入選工藝之家

雲林3位工藝師獲選「工藝之家」 名列國家級大師之林

消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

相關新聞

高中職最新學生數出爐！前10名全私校 中山工商穩奪冠

國內少子化嚴峻，學生生源變少，私立高中職首當其衝，不少老牌私校學生人數連年腰斬，但也有私校維持一定規模。據教育部最新統計...

疫情肆虐 有私校砸千萬重本固僑生來台

國內生源逐年減少，高中職首當其衝，本國學生難覓，不少私校改向海外學生招手。台灣近年推動新南向政策，不少東南亞學生來台讀3...

刊物字引簡體、繁體論戰 學者：樂見漢字議題被關注

國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文，指高雄市文化局發行刊物「文化高雄」，使用簡體字「爱」、「腾」等，引發熱議。高雄市文化局...

雲林240所學校全面門禁管制 高中職校也發送口罩

雲林縣政府因應各級學校將於本月22日開學，為確保師生防疫安全，全縣240所學校近日在各鄉鎮公所協助下，進行校園環境消毒，...

影／透明口罩捐嘉市特教老師 讓防疫學習不中斷

開學在即，嘉義市政府今天在南興國中，舉辦「國民中小學暨幼兒園防疫工作會議」，市長黃敏惠感謝校長老師們共同為校園防疫努力，...

校園食安南市列施政重點 教育部訪視南部唯一雙料肯定

教育部國教署公布國中小午餐及校園食品輔導訪視成績，台南市教育局與官田國小脫穎而出，成績傲視南部縣市。教育局強調，南市的營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。