影／透明口罩捐嘉市特教老師 讓防疫學習不中斷

開學在即，嘉義市政府今天在南興國中，舉辦「國民中小學暨幼兒園防疫工作會議」，市長黃敏惠感謝校長老師們共同為校園防疫努力，也感謝松田建設捐贈酒精噴瓶，及台灣康匠公司捐贈特教老師友善透明口罩。

黃敏惠表示，今年寒假嘉義市教育處要求學生做「寒假軌跡記錄表」，提醒孩子及家長隨時隨地重視防疫，防疫除了勤洗手、注意消毒更需要戴好口罩，但對聽障孩子，傳統口罩在學習上就有限制，因為孩子在學習過程必須看老師唇語。

黃敏惠說，嘉義市宣信國小校長黃金木等人得知學生需求，發現台灣康匠公司正在研發透明口罩，透過教育處主動聯絡獲得對方支持，將捐贈嘉義市特教老師教學使用透明口罩3500個，讓防疫升級、學習不受限。

台灣康匠公司經理林克強說，公司去年8月得知聽語協會、聽障孩子有這方面需求，立即開始研發，希望透過客製化設計，讓口罩不只能夠防疫也更友善，同時能夠達成教學目的。