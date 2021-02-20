快訊

「全拋世代」還有希望嗎？台灣青年的負債問題

當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／透明口罩捐嘉市特教老師 讓防疫學習不中斷

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
特教老師戴上新式透明口罩， 直言這對特教工作將有很大幫助。記者卜敏正／攝影
特教老師戴上新式透明口罩， 直言這對特教工作將有很大幫助。記者卜敏正／攝影

開學在即，嘉義市政府今天在南興國中，舉辦「國民中小學暨幼兒園防疫工作會議」，市長黃敏惠感謝校長老師們共同為校園防疫努力，也感謝松田建設捐贈酒精噴瓶，及台灣康匠公司捐贈特教老師友善透明口罩

黃敏惠表示，今年寒假嘉義市教育處要求學生做「寒假軌跡記錄表」，提醒孩子及家長隨時隨地重視防疫，防疫除了勤洗手、注意消毒更需要戴好口罩，但對聽障孩子，傳統口罩在學習上就有限制，因為孩子在學習過程必須看老師唇語。

黃敏惠說，嘉義市宣信國小校長黃金木等人得知學生需求，發現台灣康匠公司正在研發透明口罩，透過教育處主動聯絡獲得對方支持，將捐贈嘉義市特教老師教學使用透明口罩3500個，讓防疫升級、學習不受限。

台灣康匠公司經理林克強說，公司去年8月得知聽語協會、聽障孩子有這方面需求，立即開始研發，希望透過客製化設計，讓口罩不只能夠防疫也更友善，同時能夠達成教學目的。

林克強說，透明口罩不僅友善透明，也強調3D造型可久戴，材質防護力都要達到醫療等級，近半年準備，目前機器和設計上都近完工，預計4月開始量產，初期生產2萬5000片，將優先提供教育聽損單位丶聽語協會，及嘉義市特教老師。

嘉義市長黃敏惠感謝松田建設公司，捐贈嘉義市校園2萬5000瓶酒精噴瓶。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝松田建設公司，捐贈嘉義市校園2萬5000瓶酒精噴瓶。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)、教育處長林立生(右一)，感謝校長、老師們共同為防疫努力。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)、教育處長林立生(右一)，感謝校長、老師們共同為防疫努力。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝台灣康匠公司，提供嘉義市特教老師透明口罩。記者卜敏正／攝影

口罩 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

影／嘉義蘭潭、仁義潭蓄水量吃緊 黃敏惠籲節水抗旱

防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福

除夕加班收垃圾真辛苦！ 黃敏惠訪焚化廠慰勞清潔隊員

嘉市新防疫政策 新生兒出生就送迷你版防護面罩

相關新聞

高中職最新學生數出爐！前10名全私校 中山工商穩奪冠

國內少子化嚴峻，學生生源變少，私立高中職首當其衝，不少老牌私校學生人數連年腰斬，但也有私校維持一定規模。據教育部最新統計...

疫情肆虐 有私校砸千萬重本固僑生來台

國內生源逐年減少，高中職首當其衝，本國學生難覓，不少私校改向海外學生招手。台灣近年推動新南向政策，不少東南亞學生來台讀3...

刊物字引簡體、繁體論戰 學者：樂見漢字議題被關注

國民黨政策會專員呂謦煒在臉書發文，指高雄市文化局發行刊物「文化高雄」，使用簡體字「爱」、「腾」等，引發熱議。高雄市文化局...

雲林240所學校全面門禁管制 高中職校也發送口罩

雲林縣政府因應各級學校將於本月22日開學，為確保師生防疫安全，全縣240所學校近日在各鄉鎮公所協助下，進行校園環境消毒，...

影／透明口罩捐嘉市特教老師 讓防疫學習不中斷

開學在即，嘉義市政府今天在南興國中，舉辦「國民中小學暨幼兒園防疫工作會議」，市長黃敏惠感謝校長老師們共同為校園防疫努力，...

校園食安南市列施政重點 教育部訪視南部唯一雙料肯定

教育部國教署公布國中小午餐及校園食品輔導訪視成績，台南市教育局與官田國小脫穎而出，成績傲視南部縣市。教育局強調，南市的營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。