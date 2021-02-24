等同免學費 華梵大學提供全額獎學金

華梵大學創新高教模式，109學年度開始破天荒推出全國首創的「全額品德獎學金」，等同學雜費全免，大一新生不限身分別一律適用。修課也打破科系限制，開放全校「跨領域」自由選擇不同科系的模組課程，讓學生畢業時擁有多項專長，輕鬆銜接未來職場生涯。

擴大挹注辦學資源，學生入學零負擔華梵大學為小而美的精緻書院型大學，擁有許多學生人數多的大校所沒有的新措施，除了提供大一新生全額獎學金，並為每人量身打造客製化學習地圖，引導學生根據自己的優勢與興趣，規劃四年學習路徑。

大二至大四還可在老師指導下，與同學組隊申請「創新共學獎學金」，加入「百工學堂」各主題工作坊或「藝術村」工作室，在學校配給的獨立工作空間專心實作與創作。獎學金最高額度與學雜費相同，申請到即等同四年學雜費全免，因而吸引許多成績不錯的學生報考，109學年註冊率明顯提升。

不愁沒錢出國，海外學習蓬勃發展華梵更是一所國際化風氣鼎盛的學府，目前參與出國交換、遊學、修讀雙聯學位、海外實習等境外學習的在學生人數已達四成，每人最高可領取30萬元獎學金，前往美國、德國、西班牙、荷蘭、日本、韓國、中國大陸等地進行海外學習。

校務創新轉型，成立全臺第一個VR專業學系華梵大學自108學年度起，在「科技與人文融匯」的軸線上重新調整系所配置，由科技至人文分別為：智慧生活科技學系、智慧生活設計學系、攝影與VR設計學系、美術與文創學系，以及全球唯一的佛教藝術學系，朝智慧生活與文創設計領域轉型。

其中值得一提的是，華梵成立全臺第一個VR專業學系，培養5G時代所需的VR虛擬實境設計、3D多媒體設計、遊戲設計、新媒體藝術、微電影攝製與直播人才，更不惜重金成立VR核心、攝影核心、3D模型與影音圖文等四大工作室，以問題導向（PBL）專題式學習翻轉教學，為同學在履歷上增添最強大閃亮的專屬特色。

跨領域學習超夯，斜槓人生真精彩此外，華梵也是國內第一所突破科系壁壘與必修學分限制最少的大學，尤其全國首創全校跨領域選課及模組化課程教學，將各系課程歸納統整為數個模組，學生只需修完所屬科系的必修模組課程，即可至外系自由修讀其他模組課程，畢業時將同時擁有二至三個完全不同領域的專業，成為擁有多元專長的「斜槓人」！

學校更提供進步獎學金，鼓勵同學自我挑戰，主動學習，並加入產學合作的「未來學校」課程，鋪陳自己未來的就業與人生發展道路，及早規劃求學路徑與未來的入世服務就業之道，成為職場的當紅炸子雞。華梵大學網址為 https://www.hfu.edu.tw/ ，招生專線：（02）6625-2525，Line ID：@gotoHFU 。

華梵大學提供新生全額獎學金，註冊率節節攀升。 圖／華梵大學 提供

華梵大學擁有全國限制最少的全校跨領域選課與模組化課程制度。 圖／華梵大學 提供