疫情肆虐 有私校砸千萬重本固僑生來台

國內生源逐年減少，高中職首當其衝，本國學生難覓，不少私校改向海外學生招手。台灣近年推動新南向政策，不少東南亞學生來台讀3+4建教僑生專班，今年受疫情影響，入境需居家檢疫14天，平均一名學生要多花4.5萬元，對海外經濟弱勢生是筆沉重負擔。新北市莊敬高職與高雄市中山工商都是僑生大本營，考量僑生經濟困窘，兩校砸近千萬負擔僑生防疫費用。

莊敬高職全校約有近800名僑生，全國最多，每年約有300名僑生入學，今年受疫情衝擊，為讓學生安心來台，學生來台後的居檢費用全由校方埋單，平均一位學生就要花上4.5萬元，整體花了1000多萬。莊敬高職董事長王傳亮說，很多僑生來台機票都是四處籌款，更別說防疫旅館，照顧學生要面面俱到。

中山工商20多年前就向僑生招手，號稱不用花大錢到海外學校招生，校友就會協助宣傳，目前全校約有700多名僑生，中山工商董事長陳國清表示，今年僑生受疫情影響，只來了200多位，較去年稍減70名，但學生入境防疫旅館、津貼、防疫包、機場接送全由學校負擔；另也鼓勵學生跨域學習，學生平日上班，周末還可返校上不同領域的課程，跨域選修學費全免。

莊敬高職餐飲科學生朱紹軍來自緬甸，他夢想成為一名廚師，但因緬甸缺乏餐飲教學機會，選擇離鄉背井到台灣求學，原想說大學畢業後就要返鄉開餐廳，如今卻碰上緬甸軍變，回家圓夢仍有變數。

僑委會僑生處副處長尤正才表示，109學年3+4建教僑生專班共計2188人，受疫情影響，較去年減少約8％，主要是部分東南亞國家限制本國國民出國，出國手續相當繁鎖，另有國家因疫經濟呈負成長，家長無法負擔學生海外就學費，但也有家長考量台灣防疫有成，不僅打算把孩子送來台讀書，還考慮舉家移民入台。