高中職最新學生數出爐！前10名全私校 中山工商穩奪冠

國內少子化嚴峻，學生生源變少，私立高中職首當其衝，不少老牌私校學生人數連年腰斬，但也有私校維持一定規模。據教育部最新統計，全國學生數前10名高中職全是私校，這些學校砸重本更新校舍資源、向僑生招手，跟進社會需求調整課程，穩坐前10名寶座。

教育部公布最新統計，109學年全國高中職學生數（不含國中部），高雄中山工商8449人依舊蟬聯冠軍，但學生人數較上一學年減約300人。中山工商董事長陳國清表示，主要是因教育部每班核定招生數將從54人逐年減為45人，學校班級數多，即便科系滿招，班級人數年減1、2名，一年也會減少好幾百人。

學生數前10名高中職，包含新興、啟英、育達、治平等4所桃園的高中；台中則是新民、僑泰等2校；公立學校可容納所有國三生的台北市，即便交通便捷、科系多元，仍無私校擠入前10名。

「學歷不重要，但能力很重要。」啟英高中校長彭昭勳表示，技職科系要辦出特色，才能吸引學生，也要讓學生知道到技職學校學習，可以將哪些知識帶走，且私校課程彈性大，大專院校也在開發學生來源，高職課程就可以跟大專院校結合，讓學生感覺到學習仍要再進修，才有動力加深加廣。

新北市莊敬高職是知名藝人王大陸、昆凌的母校，學生人數直逼5千人，更較去年逆勢增長300多人，是新北市第一大校。莊敬高職董事長王傳亮表示，學校科系求新求變，校內也有證照考場，讓學生「原場考照」、有證畢業。鼎泰豐、王品、麥當勞以前不用高中生，莊敬高職今年也成功說服企業，讓學生畢業即就業，還比大學生有更好待遇。

不過，也有不少老牌私校人數連年腰斬。如台北市普林思頓高中（前身為育達高職），107年學生還有5700人，近來停招多個科系，109年僅剩2000多人；位於六張犁捷運站旁的喬治高職，105年學生還有近600人，現也剩不到400人；文德女中105學年有300餘人，如今只剩67人。

文德女中校長蔡米桂表示，學校只有高中部，又只收女生，生源受限，現也準備提出轉型計畫，不排除學制向下延伸；喬治高職校長高國慶表示，董事會全力支持學校經營，斥資2億打造的實習大樓將落成，活化校園空間，促進學生學習。

學生生源少，教師需求也減少，不少私校職員一人身兼多職，如喬治高職校長身兼學務主任、訓育組長，不過，高國慶則表示，組織扁平化也能促進執行效率。也有私校爆出資遣潮，如普林思頓高中日前遭教團控訴違法解僱約10名專任教師，全案仍由台北市教育局審理中。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳則說，不少私校為降本求利，教師不僅要當導師，還要負責行政工作，但行政量就是這麼大，老師即便有三頭六臂也忙不過來，影響教學品質、行政效率，最後仍是學生受害。