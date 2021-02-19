推展本土語言傑出貢獻獎 本土語泰斗曹逢甫獲終身奉獻

教育部今頒發「推展本土語言傑出貢獻獎」，今年共有8名個人獎及2組團體獲獎，另為彰顯並感謝長期投入本土語言的奉獻者，今年首設「終身奉獻獎」，由清大榮譽退休教授曹逢甫獲得此殊榮。

教育部長潘文忠今天出席頒獎，他致詞時表示，過兩天就是世界母語日，他再次感謝推動本土語貢獻獎得主，大家把推動母語作為一輩子最熱衷的事，先前教育部已完成本土語課綱修訂，確立從小學延伸到國、高中都能學到本土語言，讓這些聲音在台灣能被保存。

潘文忠也特別感謝曹逢甫，直誇他榮獲終身奉獻獎實至名歸。曹逢甫現年80歲，是本土語言界的泰斗，數十年來累積上百篇閩客語言研究論文，研究成果斐然，至今仍致力於推動語文教育，帶領指導本土語文研究人才將近120人。曾任教育部國語推行委員會主委，推動編纂台灣閩南語及客家語常用詞兩部線上辭典，這兩部辭典，也是當代語言研究者和本土語言教師最常用的工具。

曹逢甫受訪時表示，從事本土語教學已經30年，能獲得教育部肯定他感到高興，這也代表教育部對本土語言的重視，不過自己已經80歲，應該要退下來由青壯人士接棒，繼續傳承這份工作。

個人獎部分共有8人獲講，其中任教於台北市石牌國中的教師林連鍠是理化老師，也同是文學好手，是「2020年台灣文學獎創作獎」散文類得主。他出身嘉義農村，自曉從未接受過本土語言教育，但靠著自身對母語的熱愛，從羅馬拼音開始學，最終通過閩南語高級認證，近年也指導學生參與閩南語競賽，讓學生用母語敘說自己的故事。

林連鍠說，以前在家鄉都是說閩南語，上台北讀書後，反覺得說閩南語是件「自卑事」，但考上教職後，發現自己成長環境豐富而多元，他以閩南語書寫，也寫出一條自己的路，也以自身故事拍攝紀錄片《250公里》，平常也習慣在理化課堂上帶領學生唱《望春風》、《燒肉粽》，讓本土語言融入學生的生活。