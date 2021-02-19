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新北開學日要看市長致詞直播挨批 教育局：未強制觀看

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
2月22日是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生當天上教育局粉專，在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」，對此新北市黨部主委何博文也酸「百萬網紅市長瞬間達成」。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
2月22日是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生當天上教育局粉專，在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」，對此新北市黨部主委何博文也酸「百萬網紅市長瞬間達成」。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

下周一（22日）是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生當天上教育局粉專，在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」，新北市黨部主委何博文則酸「百萬網紅市長瞬間達成」，不知道各校師生是否還要線上按讚、問候，點名表達忠誠呢？

「真的很離譜」何博文受訪表示，學校在開學日當天都有安排時程，也有很多事情要處理，教育局突然發公文告知校方，突然增加了這段時間，要準時聽市長開訓，簡直太離譜，都民主時代了還有這種事情。

何博文指出，近日各校都有在進行消毒，如果要進行防疫宣導，也可透過校內師長，加上現在師生的防疫觀點建全，直呼「這指有當兵莒光日才要廳開訓，都民主、網路時代了，真的很離譜」。

何博文表示，教育局公文一出，引起家長反彈，許多老師也不贊成，他的服務處也不斷接到民眾的抱怨電話，他建議教育局，在開學日的特定時段進行網路直播，會造成很大的困擾，不要做沒必要或是不對的事情。

新北市教育局表示，2月22日為開學日，防疫措施仍為目前校園重點工作，各校皆努力為師生的健康把關，教育局無法一一至各校感謝所有行政及教師防疫的辛勞，因此透過線上直播的方式，表達對全體教職員工的關心，同時也感謝全市師生共同落實防疫工作，並提醒師生重視身體健康。

教育局表示，已向各校補充說明，考量開學日各校有不同的活動需求，本局尊重學校原有開學活動或課程安排，此次線上直播內容，事後將會以影片方式置於教育局新北學Bar臉書粉絲專頁，供各校師生於適當時段觀看。

下周一（22日）是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」。圖／翻攝何博文FB
下周一（22日）是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」。圖／翻攝何博文FB
下周一（22日）是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」。圖／翻攝何博文FB
下周一（22日）是開學日，但新北市各校在昨日收到公文，要全市師生在「早上9點48分至9點57分觀看市長直播」。圖／翻攝何博文FB

教育局 開學日

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