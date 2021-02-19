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全國學生表演藝術團體賽復辦？教育部明早開會討論

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國學生表演藝術類競賽團體賽，因疫情影響，連續兩年停辦，讓許多學生與家長很錯愕。本報資料照片
全國學生表演藝術類競賽團體賽，因疫情影響，連續兩年停辦，讓許多學生與家長很錯愕。本報資料照片

每年有30萬人共襄盛舉的全國學生表演藝術類競賽活動，受疫情影響，教育部1月底宣布停辦團體賽，只辦個人賽，引起地方師生、家長不滿。立委黃國書年前曾召開協調會，教育部承諾重啟討論，將於明日上午邀集相關單位開會討論是否復辦。

全國學生表演藝術類競賽活動團體競賽已連續兩年因疫取消，消息一出，不少學校忿忿不平，憂心影響學生升學權益，停辦也讓學生的努力化為烏有，更有民眾上公民政策平台提案，希望將「停辦」改為「延期」，短短2日就達5000人附議門檻，教育部最晚要在3月30日前回應。

民進黨立委黃國書2月9日召開協調會，認為教育部應依國內疫情狀況重新評估，並在年後、開學前邀集承辦縣市、專家代表討論是否仍要停辦。教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全當時表示，最初停辦是依中央流行疫情指揮中心的標準評估，承諾年後將開會討論。

教育部師藝司科長彭寶樹表示，預計明日上午開會討論，會中不只邀集公衛專家、主辦縣市政府，先前外界也反映要分區辦，因此也會邀請22縣市代表共同討論是否續辦。

「延期幾乎是不可能」，彭寶樹說，當時已請各縣市盤點競賽備用場地，均表達今年已無空檔可安排延期比賽；另因參賽類組眾多、賽務繁雜、賽事所需人力眾多、籌備長達一年，無法臨時洽請其他縣市接辦，也難異地辦理，若競賽延期，也可能與校園原既定活動撞期，如4月份高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學考試、5月份國中教育會考、6月份各級學校畢業典禮、段考等，倘臨時安排比賽，恐造成教學現場混亂，影響甚鉅。

彭寶樹說，明日會議將聚焦在若復辦要如何進行，了解各縣市政府防疫措施有無辦法達成要求，以及若不能復辦，可以有哪些替代方案等。

教育部 疫情

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