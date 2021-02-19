10萬公教領不到！ 公教年資補償金自救會今成立

「拒絕不公平、還我補償金」，全國約有10萬名公教人員因年金改革失去年資補償金，公教依年資學歷換算，年資補償金平均少領4萬至70萬元，今正式成立「公教年資補償金自救會」，以自力救濟方式爭取回復年資補償金。

自救會召集人施文平指出，「年資補償金」是指民國83至85年間軍公教年金改革時期，因為從過去的恩給制改為軍公教要自行提撥35%費率的儲金制，且任職前15年的給付從本俸的5%變為4%（本俸二倍*2%），因而設計「年資補償金」，以彌補這1%的差距，明定於法律中，屬於橫跨新舊制且舊制年資未滿15年之軍公教的法定權利。

施文平表示，「年金補償金」屬於補償制度，與18%優惠存款的恩給制度不同，未料，總統蔡英文自民國105年啟動年金改革，竟將「年資補償金」一併去除，補償不給了，標準毀棄誠信，更是一種無賴作法。但軍人卻持續給，供教卻沒有，「政府是怕拿槍的軍人，標準欺善怕惡！」

吳忠勳在屏東縣的國小任教30年，去年8月1日正式退休。他表示，只要具有領取資格，且在2019年6月30日前退休的公教人員均可領取到年資補償金，但在2019年7月1日後退休者卻無法領到，換算下來約損失50萬元，形成同樣具有舊年資資格者，提早退休者領得到，晚退休者卻領不到的不公平現象。

宜蘭縣退休國小教師陳明輝表示，成立自救會以來，接獲不少人反映「為何軍人有？公教卻沒有！」直呼是不公平待遇，不僅既有政策被砍掉，還設計落日條款，只要在落日條款前退休就可以領取，當年本該是8月1日退休生效者，卻在當年6月底就可提前退休。

施文平表示，過往已有不少團體呼籲回復公教年資補償金，但政府卻毫無回應，決定團結受害者爭取法定權益，未來不排除採取更積極強烈行動，包含立院遊說、抗爭行動，糾正政府的錯誤改革。