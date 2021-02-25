世新大學超前佈署！全台首推智能傳播之領航學校

撰文 / 曾俊林

世新大學董事長周成虎與校長吳永乾視察M618「雲端暨智慧物聯網研究中心」，聆聽系上老師解說5G網路結合大數據傳輸。 圖／世新大學 提供
世新大學董事長周成虎與校長吳永乾視察M618「雲端暨智慧物聯網研究中心」，聆聽系上老師解說5G網路結合大數據傳輸。 圖／世新大學 提供

傳播教育起家的世新大學，以「數位傳播貫穿各學門」、「數據智能貫穿各專業」為辦學特色，繼雲端數位學習中心後，109學年度執行新一輪超前佈署，成立六大教學研究中心，整合教學及研究，致力成為科技領航及智能傳播先驅，於各大領域培育出更多菁英。

六大教學研究中心設計兼顧各院發展，新聞傳播學院規劃了「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院規劃「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院則規劃了「社區創想中心」。六大教學研究中心內均建置新穎尖端設施，完整落實「數據智能貫穿各專業」之辦學特色。

世新大學首創全學生製作的青年論壇節目「新。聞之間」，開創全台電視節目與課程結合的嶄新方式。 圖／世新大學 提供
世新大學首創全學生製作的青年論壇節目「新。聞之間」，開創全台電視節目與課程結合的嶄新方式。 圖／世新大學 提供

世新五育並進，致力培養體育人才，108學年度女籃創下校史紀錄，榮獲大專籃球聯賽UBA公開一級冠軍；男籃也成功挺進8強，勇奪第6名！棒球隊則獲大專盃公開二級第5名；甫成立的足球隊亦有好成績，在UFA大專足球聯賽拿下公開男二級季軍；而2020全國菁英盃公開賽，啦啦隊更是勇奪大團體組冠軍！https://www.shu.edu.tw/

108學年度女籃創下校史紀錄，榮獲大專籃球聯賽UBA公開一級冠軍。 圖／世新大學 提供
108學年度女籃創下校史紀錄，榮獲大專籃球聯賽UBA公開一級冠軍。 圖／世新大學 提供

世新大學重視「學用合一」，除藉由課程規劃連接與產業趨勢脈動外，更鼓勵學生參與職場實習計畫，108學年度總校外實習人次達1504人次，實習機構數高達518家，世新學生優異表現讓海內外企業留下好印象，為後續實習合作締結穩固關係。世新持續與業界不同領域的佼佼者產學合作，包含YAHOO!TV、中華航空、中信證券、東森集團、仁寶電腦、靖天電視台等知名企業，進行資源、人才的交換，讓學生在校期間就能與業界接軌，累積實務經驗，贏在起跑點上！

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