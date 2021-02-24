全校海選 精挑50學子入苑練功

文大曉峰苑生，對齊全球指標，打磨創新力與實踐力

圖／中國文化大學 提供

哪種人有資格成為菁英？一場疫情讓全球明白，不可測的挑戰讓再強大的國家都遇到瓶頸。誰能發揮創新力洞察力，透過互助合作與資源整合替社會問題找到解方，誰就愈接近這時代真正需要的「菁英」。

這類菁英的共通特質是擁有「改善社會」的強大內驅力、跨域整合的計畫力和執行力。做為全台第一所加入經濟部社會創新組織的大學，文化大學的「曉峰學苑」，就正在實踐新思維下的菁英培育計畫。

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在導師團的引導下，經過四年打磨的苑生，視野、創意和行動力三位一體，對於以創新型式改善社會現況充滿熱情，躍躍欲試，在各領域都能成為不可取代的中堅分子。

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文化大學教務長方元沂說，曉峰學苑今年已進入第十年，每年三月透過全校海選，遴選出五十名，至少要班上前三名才有機會拿到門票。對於曉峰苑生，學校有完整的培育計畫，當苑生進入第二年的專題製作期以後，就必須提企畫案或微型研發案，運用自己累積的跨域知識觀察國內外環境，提出關鍵議題，找出可能的解決方案。

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「我們會對齊聯合國的全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），鼓勵苑生不僅聚焦台灣，也把視野放大到國際，思考在消除貧窮饑餓、改善教育品質、就業與經濟成長、減少不平等…等17項改變世界的號召裡，自己的興趣和熱情在哪個主題上。」

方元沂強調，這幾年已開始讓苑生進入社會創新組織，參與開發行銷宣傳。今年苑生表現尤為傑出，大傳系「智愛的家鄉」拍攝台東金峰鄉故事、音樂系的「女力power從你我做起！促進性別平權與提升女性地位計畫」，跨域表現都獲計畫主持單位高度肯定。經過這樣的鍛鍊，更能站上制高點看世界，涵養出解決問題的心法，畢業後說不定就是開發新創事業的起點。