康寧公益董事推選小組二次會議 群組董事占比近半

私校董事會爭議不斷，康寧大學教職員生四度到教育部前抗議，控訴教育部召集康寧大學公益董事會推選草案，恐成為徵求「群組董事」及「捐資買董事席次」的惡果。康寧學校財團法人董事推選小組今召開第二次會議，會中採折衷方案，未來13席董事中，有6席為群組董事、7席為個人董事。康寧教師憂心，財團若要入主學校，只要一邊競爭群組，另一邊也派人選個人代表，只要選上一席就有董事會主導權。

今日康寧大學台北校區教師代表於會中提案，要求教育部尊重康寧校內多數意見，應以「個人董事」而非「董事群組」來徵求康寧候選董事，並且個人董事應屬社會公正人士或教職員生，而非以「捐資買董事席次」的個人或財團代表。

不過，高教工會組織部主任林柏儀表示遺憾，指出會中各方仍堅持要有董事群組，讓董事群組席次可以達半數；康寧教師倡議董事要有教職員生代表，僅容許13中只能有1席；另針對董事候選人應讓校內教職員進行信任投票，該案也被予以否決。

林柏儀表示，董事會採群組模式且達近半數，13席中占6席，財團若要入主學校，只要一邊競爭群組，另一邊也派選個人代表並選上一席，就擁有各式決議主導權。

林柏儀說，教育部違背康寧全校意願，將「董事群組」或美其名為進行「捐資承諾」實際屬具有對價關係的「捐資買董事席次」作為徵求候選董事方式，康寧教職員生今下午也轉往行政院抗議，未來也將向所有企圖入主康寧財團進行公開拒絕與抗議。

康寧大學台南校區因財務問題，去年遭教育部勒令109學年起停招，但康寧向台糖公司承租土地作為台南校區，原定去年2月繳交次20年權利金，卻未依約繳交，董事會原承諾去年分期解決問題，最後也沒做到，教育部向法院聲請解除所有董事職務，法院正式裁定核准成為國內首例，教育部將協助籌組公益董事會，並組織9人推選小組遴選公益董事。包含2名教師代表、1名學生代表、2名工會代表以及4名專家學者代表，由推選小組擬定公益董事遴選相關規範，將選出公益董事重組董事會。