康寧師生四度赴教部抗議 拒絕財團入主公益董事會

教育部今日下午召開康寧大學董事推選會議，會中將決定具體的公益董事推選辦法，但教育部草擬推選方案，將徵求「群組董事」及「捐資買董事席次」作為預定方案，引發外界討論。康寧大學教職員生今第四度赴教育部前抗議，控訴教育部召集康寧大學公益董事會推選的草案，恐將引來「財團入主康寧」的惡果。

高教工會康寧分部召集人呂莉婷表示，康寧大學昨天召開校務會議，修正與增添董事會推選的遵循事項，包括候選董事由個人提出願任同意書及簡歷、候選期間向全體教師溝通校務經營的理念及作法、候選董事應為社會公正人士或學校教職員生，而非特殊利益或財團或其他私校代表、康寧教職員生代表應達董事會組成二分之一以上等。

康寧教師代表陳琇娟表示，昨晚才臨時收到開會通知，她強調，若教育部要特定私相授受給財團，也不要陷推選小組於不義，「不要讓我們（指推選小組）來背書」；此外，大學也還沒開學，康寧大學學生會長今天也提早北上參與會議。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部自提的私校退場條例，學校只要被專案輔導期，就該有三名教職員作為加派公益董事，立法院還在審議，是否通過是立院權責，但教育部應該尊重教職員生推選的權利，才不會被批評是私相授受。

林柏儀指出，今日康寧教師代表將於會中提案，要求教育部尊重康寧校內多數意見，應以「個人董事」而非「董事群組」來徵求康寧候選董事，並且個人董事應屬社會公正人士或教職員生，而非以「捐資買董事席次」的個人或財團代表。