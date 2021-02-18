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康寧師生四度赴教部抗議 拒絕財團入主公益董事會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
康寧教師代表陳琇娟與康寧大學學生代表李同學在眾人護送下進入教育部開會。記者趙宥寧／攝影
康寧教師代表陳琇娟與康寧大學學生代表李同學在眾人護送下進入教育部開會。記者趙宥寧／攝影

教育部今日下午召開康寧大學董事推選會議，會中將決定具體的公益董事推選辦法，但教育部草擬推選方案，將徵求「群組董事」及「捐資買董事席次」作為預定方案，引發外界討論。康寧大學教職員生今第四度赴教育部前抗議，控訴教育部召集康寧大學公益董事會推選的草案，恐將引來「財團入主康寧」的惡果。

高教工會康寧分部召集人呂莉婷表示，康寧大學昨天召開校務會議，修正與增添董事會推選的遵循事項，包括候選董事由個人提出願任同意書及簡歷、候選期間向全體教師溝通校務經營的理念及作法、候選董事應為社會公正人士或學校教職員生，而非特殊利益或財團或其他私校代表、康寧教職員生代表應達董事會組成二分之一以上等。

康寧教師代表陳琇娟表示，昨晚才臨時收到開會通知，她強調，若教育部要特定私相授受給財團，也不要陷推選小組於不義，「不要讓我們（指推選小組）來背書」；此外，大學也還沒開學，康寧大學學生會長今天也提早北上參與會議。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部自提的私校退場條例，學校只要被專案輔導期，就該有三名教職員作為加派公益董事，立法院還在審議，是否通過是立院權責，但教育部應該尊重教職員生推選的權利，才不會被批評是私相授受。

林柏儀指出，今日康寧教師代表將於會中提案，要求教育部尊重康寧校內多數意見，應以「個人董事」而非「董事群組」來徵求康寧候選董事，並且個人董事應屬社會公正人士或教職員生，而非以「捐資買董事席次」的個人或財團代表。

林柏儀說，若教育部違背康寧全校意願，將「董事群組」或美其名為進行「捐資承諾」實際屬具有對價關係的「捐資買董事席次」作為徵求候選董事方式，康寧教職員生將至行政院抗議，未來也將向所有企圖入主康寧財團進行公開拒絕與抗議。

教育部今日下午召開康寧大學董事推選會議，會中將決定具體的公益董事推選辦法，但教育部草擬的徵求「群組董事」及「捐資買董事席次」作為預定方案，引發爭議。康寧大學教職員生今第四度赴教育部前抗議。記者趙宥寧／攝影
教育部今日下午召開康寧大學董事推選會議，會中將決定具體的公益董事推選辦法，但教育部草擬的徵求「群組董事」及「捐資買董事席次」作為預定方案，引發爭議。康寧大學教職員生今第四度赴教育部前抗議。記者趙宥寧／攝影

教育部 康寧大學 高教

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