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教育部擬讓財團以董事群組入主康寧 師生前往抗議

攝影中心 / 記者鄭超文／台北即時報導
為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，隨後所有人護送開會代表前往中央聯合辦公大樓開會。記者鄭超文／攝影
為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，隨後所有人護送開會代表前往中央聯合辦公大樓開會。記者鄭超文／攝影

為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生上午舉行臨時校務會議決議，拒絕財團入主的「群組董事」及「捐資買董事席次」作為遴選公益董事的預訂方案，應組成「社會公正人士個人及教職員生代表」的「純公益董事會」，中午師生代表立刻前往教育部前陳情，並就地監督教育部預定招開的遴選會議。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部召集委員今天舉行第二次會議要推選康寧大學的公益董事，但有別過去挑選個人董事方式，傳出要採取「董事群組」方式，將容許財團董事會透過捐資入主。

教育部下午針對康寧舉行公益董事推選小組的第2次會議，由於上次會議前一天才通知，導致學生代表以返鄉回花蓮而來不及參加，這次會議雖然提前通知，但會議內容到昨晚才公布，康寧教師代表陳秀娟批評教育部搞小動作，老師及學生代表在其他人聲援下前往中央聯合辦公大樓南棟參加會議，其他人則坐在教育部門口等待會議結果。

為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，會後坐在門口等待會議結果。記者鄭超文／攝影
為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，會後坐在門口等待會議結果。記者鄭超文／攝影
為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，隨後所有人護送開會代表前往中央聯合辦公大樓開會。記者鄭超文／攝影
為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生及高教工會中午前往教育部前陳情，呼籲交育部下午招開的遴選會議要拒絕財團入主公益董事會，隨後所有人護送開會代表前往中央聯合辦公大樓開會。記者鄭超文／攝影

教育部 康寧大學 高教

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