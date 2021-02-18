教育部擬讓財團以董事群組入主康寧 師生前往抗議

為避免康寧大學淪為「財團入主」，康寧大學師生上午舉行臨時校務會議決議，拒絕財團入主的「群組董事」及「捐資買董事席次」作為遴選公益董事的預訂方案，應組成「社會公正人士個人及教職員生代表」的「純公益董事會」，中午師生代表立刻前往教育部前陳情，並就地監督教育部預定招開的遴選會議。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部召集委員今天舉行第二次會議要推選康寧大學的公益董事，但有別過去挑選個人董事方式，傳出要採取「董事群組」方式，將容許財團董事會透過捐資入主。