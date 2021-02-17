曾為蔡總統解說！知名考古學者吳培華辭世 林右昌震驚

基隆市長林右昌今晚在臉書說，今天是開工日，卻聽聞一個非常震驚也很不捨的消息，國立清華大學吳培華博士，昨天早上已經辭世。林右昌說，去年8月總統蔡英文到和平島視察，就是由她為蔡總統解說，並且帶總統參觀考古探坑。

林右昌說，吳培華博士是相當年輕優秀，對文化、歷史考古工作非常熱情投入的女性學者。記得他第一次和她見面，是在2019年5月的和平島平一路諸聖教堂考古遺址。猶記得當天她對他說，這是她在紐西蘭學成歸國後，第一個參與的計畫，這個基地除了西班牙人的遺跡，同時也堆疊著台灣平埔族巴賽人的遺址，她娓娓道來跟南島語族研究的連結。

林右昌表示，後來每每他到和平島關心考古進度，大多由她進行進度的簡報說明，每次見到她瘦小的身影，他心想，在這個所有女孩子愛美麗的年紀，她卻總是扎著馬尾、一身簡單輕便的T-Shirt和牛仔褲，渾身甚至臉上還沾著泥土，但專注的眼神卻是充滿光芒，尤其當她向我們娓娓道來最新的考古發現時，更難以不被她的熱情給感動。

去年8月小英總統來視察，林右昌跟總統說，和平島就是台灣的國家寶藏島，當天就是由吳培華為蔡總統解說，並且帶總統參觀一次就能把台灣4000年歷史講完的考古探坑。

「信手拈來都是故事，每次聽她的專業分析與解說，都讓我更了解到我們正在為台灣做一件非常了不起的事情，我很榮幸能和她一起為台灣共事。」