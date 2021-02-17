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被控不當減薪職場霸凌 育英：發薪依法 職務屬行政裁量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
全國私校工會今率育英教師北上至教育部陳情，要求教育部介入處理。記者趙宥寧／攝影
全國私校工會今率育英教師北上至教育部陳情，要求教育部介入處理。記者趙宥寧／攝影

全國私校工會今天與育英醫專教師至教育部陳情，指學校不當減薪、有教師因申訴被拔除行政職，要求教育部介入處理，協助教師求償薪資。育英醫專表示，教師薪資的發放，都依法處理，遵守教育部及法規，至於行政職務的安排，屬行政裁量權。

育英醫專教師指出，學校從高職轉型為專科後，以違法方式扣減老師研究費，教師向校方抗議，學校也不理。去年有教師發文向教育部申訴，申訴人卻被職場霸凌，更有職員被校方恐嚇「若再亂就讓你難看」。

全國私校工會質疑育英自訂的學校薪資調整辦法，教師研究費依公校數額參考，再依學校財務損益彈性調整，學術研究費調整機制何在？

對此，育英醫專下午發表聲明表示，學校教師薪資的發放，都依相關規定辦理，有疑義之處，學校已遵照教育部指示予以補發。有關行政職務的安排，仍行政裁量權，育英並未違反相關法令。受到少子女化衝擊，學校經營不易，希望教師珍惜所有，共同為學生的福祉而努力。

教育部 薪資 霸凌

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