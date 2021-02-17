聽新聞
test
0:00 / 0:00
快開學了 宜蘭環保局與各鄉鎮市今起展開校園防疫消毒
國中小學將在22日開學，為預防新型冠狀病毒疫情，讓家長安心送子女上學，縣長林姿妙要求縣環保局與各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，即日起至21日完成縣內116所高中職及國中小校園環境防疫消毒工作，她今天前往員山國小了解學生教室及戶外公共空間的環境消毒情形。
環保局表示，新型冠狀病毒在國際間出現變種病毒，防疫工作仍不能鬆懈，過年前宜蘭縣防疫消毒大隊就針對縣內人潮聚集點，開始進行預防性全面消毒作業；今天春節連假結束且開學在即，為了讓師生更安心回到學校並確保開學前校園環境衛生及完備防疫作業，防疫消毒大隊對於校園防疫消毒列為重點，除周遭環境外，還針對寒假期間開放民眾使用的公共空間，如川堂、洗手台、廁所、遊樂設施等進行消毒。
教育處已要求全縣各國中小學成立校園防疫小組，擬定防疫措施、備妥相關應急備用防疫物資，例如口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍等，且應就教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，定時加強消毒，同時也請各校設置相關門禁措施，針對入校訪客配合量測體溫與洗手，配戴口罩。
林姿妙強調，學生即將於2月22日返校上課，籲請家長主動關心孩子的健康，出門時也要量測體溫，學童身體如有不適請留在家中或儘快就醫，確保校園安全環境及師生健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言