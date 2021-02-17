快開學了 宜蘭環保局與各鄉鎮市今起展開校園防疫消毒

國中小學將在22日開學，為預防新型冠狀病毒疫情，讓家長安心送子女上學，縣長林姿妙要求縣環保局與各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，即日起至21日完成縣內116所高中職及國中小校園環境防疫消毒工作，她今天前往員山國小了解學生教室及戶外公共空間的環境消毒情形。

環保局表示，新型冠狀病毒在國際間出現變種病毒，防疫工作仍不能鬆懈，過年前宜蘭縣防疫消毒大隊就針對縣內人潮聚集點，開始進行預防性全面消毒作業；今天春節連假結束且開學在即，為了讓師生更安心回到學校並確保開學前校園環境衛生及完備防疫作業，防疫消毒大隊對於校園防疫消毒列為重點，除周遭環境外，還針對寒假期間開放民眾使用的公共空間，如川堂、洗手台、廁所、遊樂設施等進行消毒。

教育處已要求全縣各國中小學成立校園防疫小組，擬定防疫措施、備妥相關應急備用防疫物資，例如口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍等，且應就教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，定時加強消毒，同時也請各校設置相關門禁措施，針對入校訪客配合量測體溫與洗手，配戴口罩。