北市教育局要求補習班落實防疫清消 最重可命停止招生

考量補習班及課照中心屬於密閉場所，避免發生開學後群聚感染情形，台北市政府教育局今日呼籲補習班於開學前整備防疫物資及落實防疫措施，提醒師生務必佩戴口罩，維護師生健康，避免群聚感染；若補習班未依規定辦理防疫措施，最重可命停止招生。

春節連假結束，學校將於22日開學，許多學生已經陸續返回補習班上課，避免開學後發生群聚感染，教育局今日要求補習班與課照中心，應於開學前進行全面性環境消毒及清潔，特別就對外開放或使用頻率較高之空間或師生經常接觸之物品表面加強消毒，保持班舍通風。

教育局提醒，補習班與課照中心應主動關心師生開學後之健康狀況，如有生病、發燒或呼吸道等症狀請立即就醫或在家休息；針對師生再次進行全面性衛教宣導，加強勤洗手，落實師生入班前量測體溫，盤整防疫物資等措施。

教育局表示，自新冠肺炎疫情爆發後，立即訂定「臺北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，並已多次透過公函及網站等多元管道宣導補習班及課照中心師生，如無法維持社交距離，室內保持1.5公尺，師生務必佩戴口罩。

為督導補習班落實防疫措施，教育局持續進行防疫專案查核，另有受理民眾檢舉案件，不定期至補習班查核，今年1月和2月累計已查核99家。若補習班未依規定辦理，教育局將依「短期補習班設立及管理準則」規定予以糾正並命其限期改善，最重可停止該補習班招生。