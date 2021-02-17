教育部取消新春團拜 潘文忠親上「雲端」感謝這群人

今天是新年開工第一天，不少單位進行新春團拜，但受疫情影響，教育今年取消團拜活動，改向教育部職員發布內部信，教育部長潘文忠也透過影片線上拜年，他感謝教育部所有同仁的努力跟敬業，也請大家繼續齊心協力做好教育工作，為下一代打拚。

潘文忠表示，過去一年疫情變化快速，為了讓孩子有健康環境，並降低疫情衝擊，教育部除了原有工作，還要加上防疫紓困振興業務，也因為大家這段時間的努力付出，台灣成為全球少數正常上課的國家，他向教育部同仁致上最深的謝意。

潘文忠說，教育部業務非常廣泛，有很多重要教育政策正在推動，每項都要依靠同仁的專業，新年的第一天，他感謝所有同仁的努力跟敬業，也請大家繼續做好教育工作，為下一代打拼，台灣教育一定會大步向前。

潘文忠表示，國際疫情不穩定，要大家務必配合指揮中心建議，持續做好防疫工作，保護好自己，也保護好身邊所愛的人。