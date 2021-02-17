高市校園加強防疫備數位平台 2月底前取消校外教學活動

高雄市各校春假後進行防疫大消毒，環保局執行全市371所學校外圍公共空間消毒，並規畫2月21日開學前完成，今天預計完成140所學校消毒作業。因應開學日，教育局要各校於開學前先行盤點，並備妥額溫槍、消毒用品、備用口罩等防疫物資，2月底前取消校外教學活動。

高雄市環保局依據環保署新冠肺炎社區防疫公共環境消毒指引內容，針對高級中等以下學校含公立幼兒園校園周邊公共環境及校內戶外公共空間設施，執行消毒作業，教室內場域則由學校自行辦理消毒作業。

教育局督導校園採多元管道，如網站、Line群組、粉絲專頁與臉書等，加強宣導「春節防疫三妙招」，勤洗手、戴口罩、拱手不握手，保護師生健康。

教育局表示，環保局支援校園公共區域環境消毒，學校負責校內上課空間與自備交通車清潔消毒工作。局長謝文斌提醒學校加強宣導，師生寒假出外與度假時，應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，加強注意個人衛生與戴口罩，養成勤洗手、強化衛生禮節。

為加強防疫，高雄市各級學校2月2日至2月28日，取消校外教學與活動，包括畢旅、展演、參訪與露營等。另為照顧弱勢學生於延後開學期間用餐問題，教育局已請各校緊急通知符合資格的家長，2月18日前到校領取加發延後開學期間的安心餐食券，給予弱勢家庭關懷與協助。