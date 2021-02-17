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苔蘚也能變藝術品 平溪國小添綠藝空間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
瑪鋉居活化外部閒置空間，設置座椅、綠廊。圖／新北市城鄉局提供
瑪鋉居活化外部閒置空間，設置座椅、綠廊。圖／新北市城鄉局提供

新北市平溪國小與平溪老街交界處原有一處「周阿本展示空間」，但閒置許久，校方與區公所一同參與新北市城鄉局社區規劃師計畫，利用平溪潮濕多雨的豐富苔蘚生態，由社區家長與師生們共同設計、創作苔偶，改造成校園與社區共有的展示與休憩綠藝空間。平溪國小校長鄭益堯表示，歡迎民眾欣賞苔偶，並請妥善愛護避免觸摸。

城鄉局指出，校園與老街間有一塊三角形空地，原為校友周阿本戶外藝品的展示空間，可惜展品隨時間佚失，只剩基座和毀朽的木造平台，形成一處荒地，透過社規師計畫，除綠美化環境，也運用苔蘚資源創作歡喜貓、平安龜、幸福熊、希望鳥等多樣的造型苔偶。

城鄉局長黃國峰表示，平溪老街具有鐵道、步道與放天燈等獨特的旅遊資源，為市民朋友們的旅遊勝地，民眾來到平溪時，除了抬頭欣賞冉冉升起的天燈外，不妨也走到平溪國小，低頭觀賞苔偶展現的趣味世界。

另外，野柳漁村的第一棟柑仔店「瑪鋉居」，現由新北市萬里區瑪鋉漁村文化生活協會保留老屋與漁村生活器具，每周六開放給民眾參觀，也與致理科技大學通識教育中心參與社區規劃師計畫，活化外部閒置空間，設置座椅、綠廊，並將閒置的浮球、漁網改造成解說據點，修復內部的牆面及展示櫃，傳承文化、延續老屋價值。

致理科技大學通識教育中心助理教授陳穎慧老師表示，營造成果由團隊學生及在地居民一起設計、施作，有可以隨時變換重組的空心磚座椅、花架，以及協會所種植的植栽、浮球裝飾、彩繪船等，歡迎民眾來到瑪鋉居的人字砌外牆拍照打卡。協會表示，未來除了規劃社區小旅行外，瑪鋉居外部還能舉辦討海飯活動，內部也會分區辦理主題導覽。

平溪國小與區公所一同參與新北市城鄉局社區規劃師計畫，利用平溪潮濕多雨的豐富苔蘚生態，打造校園與社區共有的展示與休憩綠藝空間。圖／新北市城鄉局提供
平溪國小與區公所一同參與新北市城鄉局社區規劃師計畫，利用平溪潮濕多雨的豐富苔蘚生態，打造校園與社區共有的展示與休憩綠藝空間。圖／新北市城鄉局提供
瑪鋉居修復內部的牆面及展示櫃，可分區辦理主題導覽。圖／新北市城鄉局提供
瑪鋉居修復內部的牆面及展示櫃，可分區辦理主題導覽。圖／新北市城鄉局提供
平溪國小與區公所一同參與新北市城鄉局社區規劃師計畫，利用平溪潮濕多雨的豐富苔蘚生態，打造校園與社區共有的展示與休憩綠藝空間。圖／新北市城鄉局提供
平溪國小與區公所一同參與新北市城鄉局社區規劃師計畫，利用平溪潮濕多雨的豐富苔蘚生態，打造校園與社區共有的展示與休憩綠藝空間。圖／新北市城鄉局提供

平溪 老街

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