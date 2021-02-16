防疫情！全國4346所高中以下學校 下周一開學前大消毒

高中以下學校下周一就要開學，為防範新冠肺炎疫情，環保署表示，春節連假期間與地方防疫消毒大隊針對全國4346所高中以下學校、公立幼兒園噴藥消毒，包括校園周邊及校內戶外公共環境，希望讓學生、家長在開學前有安心上學的環境。

環保署表示，全國防疫消毒大隊將負責全國高中以下學校及公立幼兒園周邊公共環境的消毒作業，包括運動場、川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，春節假期也持續消毒，統計自2月10日至16日期間，已完成557所學校周邊環境消毒，預計在開學前將完成全國4346所高中以下學校及公立幼兒園周邊環境消毒工作。

至於校園教室內部整潔工作，環保署表示，將由學校同步，大專院校部分則由教育部督導各校委託合格清潔業者針對校園消毒，同樣也會在開學前完成。

環保署說，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，務必佩戴口罩，並應以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。