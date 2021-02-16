迎接開學 北市今起針對學校內外進行消毒

各級學校下周開學，為對抗新冠肺炎疫情，確保師生新學期上課健康安全，台北市環保局今起針對北市公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校周邊環境，以及校園內開放民眾使用的公共空間與設施，進行環境消毒，預計2月21日開學前全部完成。

環保局指出，配合防疫需求，消毒重點工作、噴藥範圍，包含各學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境及寒假期間開放民眾使用的公共空間與設施，如校內遊具、洗手台、廁所等。

消毒前將由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出，以維安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑主要成份為四級銨的殘效型消毒劑，可即時消滅病毒，同時不影響生態及人員健康。