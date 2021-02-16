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專家新觀點 不多花錢就能為鄉村找到穩定優質老師

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國內鄉村小校多，需要穩定及優質老師。記者鄭惠仁／翻攝
國內鄉村小校多，需要穩定及優質老師。記者鄭惠仁／翻攝

國內偏鄉小校多，這些學校每年預算都超過1千萬，政治大學教育系副教授鄭同僚在臉書提出不多花錢就能找到穩定且優質老師的作法，建議依偏遠地區教育發展條例進行混齡編班與教學。

鄭同僚指出，台灣現有505所小學的學生人數不到50人，且幾乎都在鄉村。這些小學每年預算都超過1千萬，每生單位成本超高，但孩子的基本學力檢測卻幾乎都在各縣市吊車尾。他表示，不是鄉村孩子的智能比較差，而是鄉村學校缺乏穩定而優質的老師。

「台灣每年為小校花超過50億，為什麼找不到穩定優質老師？因為我們被自己的觀念綁死了。我們堅持分年分級，又分科，小小學校，就擠了一堆老師，偏偏這些交通不便的小校又以經驗相對不足的代理老師為主力，且流動性高，自然教不好孩子。」

鄭同僚認為，要讓小校的孩子學得好，就得讓優秀的老師願意去，且留下來，建議凡少於50人的小學，依照偏遠地區教育發展條例進行混齡編班與教學，1至3年級1班，4至6年級1班；每班配兩位老師，協同統整教學，負責所有孩子學習內容的安排、教導與陪伴。如此，全校只需4名老師。而這4名老師，以百萬年薪聘用。

鄭同僚說，他在多處場合問年輕人，若有百萬年薪，願不願意去交通比較不方便的鄉村教書？幾乎全場都舉手。他認為，台灣的小校不是缺資源，而是缺靈活的觀念。

台南市百人以下小校占47%，僅次於雲林，南市教育局為了提升小校學生互動機會、學習動機、學習表現，去年首創偏遠小校跨校課程合作。試辦一學期，認為成效良好，吸引部分小校想跟進。教育局長鄭新輝表示，希望透過兩校一組的方式進行跨校共課，藉由創新、共享資源，達到相加效果。

教育局 校花 大學教育

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