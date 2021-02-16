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「我代理，但比正式老師還認真」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄報導

「我代理，但我比正式老師還要認真！」在國小擔任代理好幾年的老師說，外界覺得代理、代課老師是「過客」，常得過且過，其實代理、代課老師為了爭取繼續留下來的機會，大部分都會更認真，爭取學校和家長的認同。有時學校像公婆吃定他們這些「小媳婦」，請代理代課老師支援額外的任務，他們也咬牙承受，只求趕快考上正式教師。

高雄市教育局表示，長期代理、代課教師的確沒有年終考核，但如果服務成績優良，符合學校校務需求，且具有合格教師證書者，經學校教評會審查通過後得再聘。許多代理老師為了順利續聘，還是會很在意學校的看法，這也是有效管理代理、代課教師教學品質的方法。

雖然代理、代課老師也可加入教師工會組織，但真正加入的並不多。高雄市教師職業工會理事長于居正表示，目前大概有四百多名代理、代課老師加入，但只占工會會員總數的百分之三左右。

高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶表示，大多數的代理、代課教師表現都非常認真，如果得到學校的認同，就有可能直接獲得下年度續聘的機會，且代理、代課老師也是做口碑的，只要同儕、家長和學生都肯定，學校為了教學的穩定度，續聘的機會就大了許多。

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