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代理師不適任 學生權益誰來顧

聯合報 / 記者徐如宜／高雄報導
偏鄉學童進行視訊英文交流，練習開口說英文，但仍有很多偏鄉英文老師不足，由代課老師教學。 本報資料照片
偏鄉學童進行視訊英文交流，練習開口說英文，但仍有很多偏鄉英文老師不足，由代課老師教學。 本報資料照片

又過了一個年關，校園的人力困境仍懸而未決。台中一名國小代理教師在教室露鳥自拍上傳網路，遭火速解聘，四年內不得應聘。這起事件引爆各縣市學校普遍改聘代理、代課老師的老問題。教改團體質疑，高比率的代理、代課老師，不受考績約束，即使有不適任行為，因為是短期代理，校方只要趕緊把人送走就能息事，卻犧牲學生的受教權益。

少子化造成學校減班嚴重，各校依規定可在不超過全校教師員額編制數百分之八範圍內，將專任員額控留，改聘代理、兼任、代課教師及教支人員，造成學校普遍有高比率的代理、代課教師，偏鄉又比都會區更嚴重。

依據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」，代理、代課教師原則上須具備合格教師資格、取得大學教育學程證書等；而在偏遠、離島、特殊地區，學校專案申請的大學以上畢業生，也可成為代理、代課教師。

高雄市目前國小普通班、才藝班及體育班代理教師員額約百分之五、代課教師員額約百分之三；國中實缺代理教師控管比率約為百分之六點七一，兼代課教師約百分之一；高中代理教師員額約百分之八點四。學校反映，不是不願意開缺徵專任，教師員額控管有其必要。

人本基金會南部辦公室主任張萍表示，代理、代課老師沒考績，只有考核，記過也沒什麼影響，有些學校為了遮醜，對代理、代課老師的不適任行為處理態度消極；而因為是短代，即使有不適任行為，學校可能也就以不續聘息事寧人。呼籲處理過程應該要更明快，才不致讓不適任的代理、代課老師，還能在縣市間流竄。

高雄市教育產業工會曾處理一名男代理老師，長期用簡訊性騷擾女老師，後來男老師沒續聘離校。高雄市教育局主祕吳文靜表示，不適任兼任、代課及代理教師，仍有處理審議及通報機制，應遵守法令履行聘約外，並負有應盡的義務。

代理、代課教師對學生涉有不適任的行為，學校應就具體事實，速予查明是否應予解聘、停聘或不續聘。嚴重不適任行為案成立，也應登錄在不適任教育人員資料庫。

學校表示，為落實兒少保護，學校現在連社團、課後照顧、運動教練資格的規定都很嚴，像課後社團老師及體育教練進入學校教學前，都要向警察局申請良民證（警察刑事紀錄證明書），審查通過後，人事室再進行不適任教師系統查詢；教練若遭檢舉疑似性平案件發生，就先暫停任教。

台南市去年發生一起國中社團老師半夜傳「網愛」訊息給女學生，被家長提告的性平案件。教育局於是清查全市社團老師，是否也有性犯罪前科，並要求未來不僅正式教師錄用時必須查良民證，不得有性犯罪前科，代理、代課及社團老師也將全面比照。

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