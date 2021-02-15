跳脫傳統學母語 年假中基市300支線上教學影片上架

基隆市政府在年假推出線上母語教學影片，同時結合12年國教，透過單元主題式的理念，設計10個學習單元，並以動畫、對話的方式呈現台灣母語，用活潑、簡單、生活化的方式吸引學生學習。還設計了學習APP，只要在行動載具上下載安裝，就能跳脫傳統的教學模式，隨時隨地講母語。

市府教育處今天指出，開發的10個學習單元主題分別為「蛋、起床、餐具、水果、在哪裡、雞、為什麼、時間詞、方位詞、連接詞」，每1大單元主題有5個小單元，所有內容都同時具備台灣閩南語、台灣客家語四縣腔、海陸腔、台灣海岸阿美語、馬蘭阿美語、太魯閣語等六種語言別。

教育處說，除可一次學習需要語言外，還有其他的對應語言，不但具有一定的詞彙、句型還有音檔和對話語氣，非常生活化。

另外，教育處還設計了學習APP，只要在行動載具上下載安裝，就能跳脫傳統的教學模式，隨時隨地都可以在台灣母語的世界裡學習與挑戰。目前這300支教學影片和學習APP，已置入在youtube頻道，也建置在基隆市本土教育資訊網(https://mhotai.kl.edu.tw/)，歡迎市民大眾與家長學生自由下載學習。