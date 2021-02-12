你給的愛都變成眼淚和依賴──渣男元稹的負心史〈鶯鶯傳〉

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愛情慧課室

怡慧老師： 我是一位十八歲的高三女生，曾經和一位學長交往過。前男友是個花心的渣男，不只到處放電，還和好友搞曖昧。最可惡的是，分手後，他還不斷在社交網路上匿名抹黑我，諷刺我用情不專，刷爆他的卡。一位高中學生會有什麼尊榮卡、黑卡可刷？他的惡劣行徑，讓我寧願相信世上有鬼，也不要相信渣男的嘴。走過這段崎嶇坎坷的感情路，讓我遍體麟傷，從此不想再談戀愛了。最近，前男友又來「勾勾纏」，在IG 私訊我，讓我氣得想封鎖他！這種人我一點都不想和他重續前緣，不知道我該怎麼做才是明智的作法呢？ 願意付出的才是真愛 親愛的： 其實「渣」不分男女，這些對感情不專注、不拒絕，喜歡遊走在曖昧邊緣的人，無法體會為喜歡的人付出的快樂，他的多情來自於不願負責任的態度。渣不一定是壞，但和一個人的人品與態度有關。所謂「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，無論是工作或感情，選擇錯了，都要付出慘痛的代價。戀愛是風花雪月，經營感情卻是一生一世的事。建議妳，面對前男友的糾纏可以向家人或是師長求助，對於他在網路的霸凌或是不實言論，也可以訴諸法律，以求自保。 前任男友的不斷回望，看來是沒有誠意的試探，建議妳可以封鎖他，或是與他的世界徹底切割，讓生活中不再有「他」的任何消息出現。 弗瑞爾模型（Frayer Model）可以幫助妳，讓自己下一段感情做出更好的選擇。這是一種聚焦分類的策略，幫助妳清楚地分析｢渣｣的定義，找到渣男的特徵，強化未來情人選擇的標準。 在感情的世界，不是誰付出得多誰就吃虧，誰付出得少誰就得利。如果妳愛一個人，就會把對方放在心裡疼，同時也願意把時間花在他身上，替對方分擔解憂。無論是物質或感情上都願意無私地付出，把感情當作一輩子的事來經營，這樣的人才值得我們把愛投注給他！

俗話說：「自古才子多風流，撩姐撩妹套路深」，唐代詩人元稹為了過恣意瀟灑的人生，拋棄初戀女友崔雙文，娶了權貴女兒韋叢。妻子為了給他過優渥的日子、替他買豪宅、讓他開名車，卻也積勞成疾，年紀輕輕就去世了！

每個女人都留不住元稹的深情，他愛過一個又一個，但從未為誰停下腳步。像元稹這樣的男友值得妳掏心掏肺，繼續和他當朋友嗎？

男人不壞，女人不愛？

元稹（779－831），字微之，唐洛陽（今河南洛陽）人。身為北魏鮮卑族拓拔部後裔，元稹是什翼犍之十四世孫，有張讓人嫉妒的混血兒俊臉，五官深邃立體，玉樹臨風，是名副其實的翩翩美男子。

只看外表就贏在人生起跑點的元稹，一在文壇出道就備受矚目。與白居易同科及第，猶如發光體的元稹，立馬被白居易拉入群內，組成中唐新樂府詩男團，兩人倡導新樂府運動，世稱「元白」。白居易寫了一首〈長恨歌〉，元稹就來個〈連昌宮詞〉，並稱「元和體」。元稹詩作有古諷、樂諷、古體、新題樂府、律詩、豔詩六類，豐沛的才思，創作題材豐富，質量皆美，今存六十卷，都收錄在《元氏長慶集》。

元氏家族雖久居洛陽，世代為官，不過，元稹沒有什麼富爸爸當靠山，反而有段吃苦當吃補的黑歷史。他在〈同州刺史謝上表〉中寫道：「臣八歲喪父，家貧無業，母兄乞丐以供資養，衣不布體，食不充腸。」從小吃不飽、穿不暖，看盡人情冷暖，卻沒有擊垮他想要出人頭地的決心，知識也讓他找到翻轉人生最好的機會──貞元九年明經及第，朝廷授左拾遺之後，雖一路在官海浮沉，仍曾官至宰相。從他的豔情詩看出他對感情的恣意妄為，反觀他的悼亡詩又流露出對亡妻的情真意切。

元稹到底是善於馳騁情場的薄情渣男？還是天性風流的多情才子？他這一生的政治動向與複雜的情史，常讓人像霧裡看花，不知哪個才是真正的他。有人說，元稹的情史證明男人不壞、女人不愛的宿命；有人說，若要真正讀懂元稹，要從〈鶯鶯傳〉來仔細探討愛情是否曾在他幽微的內心世界走過、路過，也不斷地錯過。

一段逆向行駛的愛

〈鶯鶯傳〉是唐朝傳奇的名篇，故事刻劃人物性格生動、描寫心理轉折深刻細膩，在唐代無人能出其右。

〈鶯鶯傳〉是篇矛盾性極高的傳奇故事，有趣的是，它是一部「再見渣男」的故事，太弔詭了，創作者竟然是男主本人！這是渣男用故事來懺悔，還是想洗白自己薄情的厚黑情史？

〈鶯鶯傳〉告訴我們：不是每段感情，都能順利走到最後。男主貪求眼前的歡愉，不求長久廝守的永遠，普通人的心裡只能裝著一個愛人，但他可以裝兩個，

甚至更多！愛得藕斷又絲連，讓人森七七。女主身陷感情泥淖，找到奮不顧身、為愛癡狂的勇氣，也學會抽刀斷水、斬斷舊情的底氣。

〈鶯鶯傳〉彷彿是一部古代版的背叛大劇，這齣劇出現三個重要的角色設計：女主崔鶯鶯：她被張生的熱烈追求搞得神魂顛倒，誰能抵得過絕食求愛？陷於禮教與愛情的捆綁，女主一路徬徨、掙扎，左右為難。面對情感與禮教的衝突，女主開始出現言行前後不一，這真像飛蛾撲火般的愛，愛到卡慘死！最後，鶯鶯終於恍然大悟──甜言蜜語投妳所好，不一定是真心愛妳，愛上壞男人，是自己當初「太傻太天真」。面對回不去的感情，對方還想繼續曖昧，女主終於學會放手，向背叛愛情的負心人說再見，最終能勇敢向前走！

宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》。圖／皇冠文化提供

男主張生：他是自私博愛的外貌協會會長，本身也是一位人見人愛的春風美少年，這個男人的形象完美無缺、容易討姑娘歡心，卻性格執著，像情花劇毒，一飲就無藥可解。卡在愛情與功名的難關，男主面對感情與仕途的選擇，他不釐清彼此關係、不明確拒絕女主，玩曖昧是他的強項，向功名利祿靠攏是他的真實想法。為了前程拋棄鶯鶯，卻對舊情無法忘懷，甚至不斷出現糾纏前任的心理，就是前男友餘毒。最可鄙的是，當女主說出：「張生，我們回不去了！」他竟然誣蔑前女友，想來個絕地大復仇，直接把女主給妖魔化了，不只輕毀諾言，還背叛愛情，說起來，就是不折不扣的渣男！

女二紅娘：她是身分卑微的丫鬟，卻是故事男女主情感由淡而濃的催化劑。身為女主的貼心婢女，從被張生私下叩頭作揖地請求傳話，心軟之下，牽線搭橋、積極撮合張生與鶯鶯的情緣。從幫忙張生轉傳兩首情詩給女主，到為兩人相約西廂私會，簡直就是兩人感情升溫的神隊友！友誼那條線被輕易地跨過去，從陌生人、哥哥、情人、丈夫，張生無情的背棄，看輕女主的感情，紅娘夾在兩邊，進也苦、退也苦。有人說，兩人孽緣成也紅娘、敗也紅娘，無論結局如何，卻無損紅娘展現見義勇為的性格，以及勇於擔當、古道熱腸的俠女形象。

《本文出自平安文化出版《談情說愛，古人超有哏》，作者／宋怡慧，未經同意禁止轉載。》