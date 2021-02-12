贈書活動／愛情再美，錯過了就不再──陸游與唐婉的〈釵頭鳳〉

【玩趣味小遊戲抽書↓↓↓】

愛情慧課室

怡慧老師： 我是十七歲的高三女生，正是情竇初開的年紀。 前幾天，前男友突然傳訊息告訴我，他想要專心準備學測，希望一直到放榜前，我們都不要再聯絡了。面對未來，他認為先把大學入場券拿到最重要。之後就音訊全無，甚至把我的line 封鎖，讓我好傷心。 即便我們因無緣而分手，他需要這樣快刀斬亂麻嗎？事情已經過了兩個星期，我想知道的是，他與我分手的真正原因？我曾去男友的教室找過他幾次，想當面問清楚原因，但他總是刻意閃閃躲躲、支支吾吾的……我的心情真的很沉重，做任何事都提不起勁來，請告訴我，我該如何做才能撫平受了傷的心，重新回到正常的生活軌道呢？ 猜忌與誤解是愛情的殺手 親愛的： 我很心疼妳的遭遇，但是一個即將面臨學測的高三生，如果忘記今夕是何夕，天天陪女朋友吃飯、逛街，累到無心念書，相信沒有哪家的父母會舉雙手支持的，是不是？到了倒數計時的時刻，收心念書才是正確的選擇。在一段親密關係中，如果能夠給予對方足夠的安全感，就能讓彼此的關係處於安心狀態，而不是常常被困在恐懼、害怕、忐忑不安的情緒泥淖裡。如果你願意坦然分享自己內心的脆弱與無助，說不定會讓對方更能理解你所面對的處境。心理大師薩提爾提出的冰山理論（Iceberg Theory），解釋了人類行為的內在經驗與外在歷程不一致的種種原因。我們可以從對方行為的表現（冰山上方），找到問題背後的成因，避免治標不治本；透過冰山下的情緒探索，層層向下挖掘，探究事件背後的心智模式，接近行為或問題的本質，找尋根本的解決之道。面對剪不斷、理還亂的愛情，我們若能坦率一點，往往就不會卡關，坦白與溝通更容易找到彼此面對困難的應對方法。一如薩提爾的信念：「改變是可能的，即使外在的改變有限，內在的改變還是可能的。」

被譽為愛國詩人的陸游，在愛情上的表現並不勇敢，面對舊有傳統的束縛與媽寶的枷鎖，選擇以閃躲與逃避來處理與心愛的人之間的感情糾葛，讓伊人最後成為一縷哀愁的輕煙而永逝，留下了難以撫平的傷痕。

陸游的曖昧讓唐婉受盡委屈，猜忌與誤解是愛情變色的元凶。唯有用真誠的態度、理性的方式來解決問題，才能讓彼此的關係堅若磐石，不受他人耳語而動搖，活出自在與愜意的相愛人生。

女神駕到，上演甜寵戲

陸游（1125－1210），字務觀，號放翁，越州山陰（今紹興）人。陸家是江南的名門望族，高祖陸軫官至吏部郎中；祖父陸佃，師從王安石，官至尚書右丞，所著《春秋後傳》、《爾雅新義》是陸氏家學的傳家典籍。陸游的父親陸宰是著名的藏書大家，因主張抗金，與主和派立場不同，南渡後，居家不仕。母親唐氏則是北宋宰相唐介的孫女，看來能在陸家出入者，非富者即貴者。

陸游自幼聰穎過人，先後與毛德昭、韓有功、陸彥遠等神人老師學習，精通詩文。閒暇時，詩心瘋一起，他三天就可以寫出一首詩，自言「六十年間萬首詩」，堪稱地表產量最多的詩作製造機。

陸游在抗金殺敵的環境成長，耳濡目染之下，渾身散發堅貞愛國、捨身取義的豪情，不僅讓他成爲南宋詩壇領袖，也是歷史上重量級愛國詩人。陸游受到家族恩蔭，年輕時就被授予登仕郎之職。春風少年兄的陸游，在名門雲集的宴會巧遇唐婉。這場專門為官二代交流而辦的饗宴，每年只邀請才學兼具的官二代參加，除了家世顯赫之外，還要學問、教養都屬出類拔萃者，才有機會拿到入場請柬。

當天，官二代名媛唐婉以一襲仙氣逼人的禮服，驚豔全場！而意氣風發、氣宇軒昂的陸游自然也攫住了眾人的眼球。兩人興趣相投，家世相近，一拍即合，產生了「今生非你莫屬」的情愫，陸游甚至公開在社交平臺上明示「生人勿近，陸游、唐婉交往ing」！

老派的愛情告白，讓唐婉動了心，不僅兩人私下交流互動頻繁，陸游也視唐婉為未來老婆的人選。不久，正值弱冠之年的陸游，透過媒妁之言，用家傳的鳳釵作為訂親信物，把佳人迎娶進門。

陸游真心愛著唐婉，婚後天天對著她高唱「我永遠愛妳到老，一生只愛妳一人」。

年輕的兩人在相愛的世界裡，眼中只有彼此；陸游每寫完一首詩，立刻給唐婉搶先讀，才華出眾的唐婉也以詩唱和，互訴衷情。由於兩人什麼話題都能聊，常常聊到星星都睡了，還欲罷不能！偶爾，他們也會到山上住個幾宿，享受甜蜜的兩人世界。陸游喜歡在社交網站曬恩愛，並且常PO 妻子上菜時，兩人與食物同框的甜寵樣──香菇雞湯、清炒山蘇、香煎鱈魚、海鮮蒸蛋、佳釀一甕……加碼說道：「美食美酒當前，女神只為我一人傷神。」隨後，唐婉秒回：「人妻不都這樣寵愛著老公嗎？」這位圈粉無數、一身仙氣的女神甚至素顏陪著陸游牽手逛市集，惹得粉絲心碎一地。

不是不愛了，只是卡在不夠勇敢

有人說，婚禮只是一彈指的幸福，婚姻才是一輩子的承諾。世人都以為王子與公主婚後，過著幸福與快樂的日子。錯錯錯！如果是這樣，這齣虐心大戲還演得下去嗎？

每齣戲都有個大魔王，這次卡在兩人甜蜜世界裡，做出大破壞的，就是男主最親近的陌生人──陸游的母親。陸母忍耐唐婉很久了，她眼看原本胸懷大志的陸游婚後竟就忘記男兒志在四方，整天繞著媳婦兒打轉，書本再沒打開過，酒卻一杯一杯地喝，沉迷於風花雪月的浪漫，將考取功名、為家爭光當作過耳東風，十分痛心。

陸母相信「女子無才便是德」，不懂嫁為人婦的唐婉，為何天天在家搞藝文沙龍、品酒辦趴踢？

陸母從早到晚開始頻頻追問唐婉的行蹤，三不五時敲他們的房門碎唸，逼得唐婉淚眼婆娑。看到愛妻受氣，陸游怎能默不作聲，開始對陸母臭臉相待。陸母也不是省油的燈，祭出「你要是再和唐婉成天廝混，明天就見不到媽媽了！如果我走了，列祖列宗也不會原諒你的！把什麼驅逐金人、恢復大宋榮光都放在一邊，你還是我們陸家的子孫嗎？」

面對母親用傳統儒家以孝道為先的「情緒勒索」，陸游猶豫了、遲疑了！他知道自己必須擔負起振興陸家、光復國土的使命，不能再繼續兒女私情。陸游不是不愛了，這次他卡在不夠勇敢的泥淖，也注定他與唐婉此生無言的結局。

陸游和唐婉這對郎才女貌的佳偶，約好生生世世同甘共苦，卻被現實生活折騰得內外交迫，曾經熾熱的愛也走到了死胡同。下定決心不做妻寶、回歸媽寶行列的陸游，選擇成為愛情沙場上的逃兵。

愛情是一道沒有標準答案的習題，婚姻則是一堂永遠上不完的課，而唐婉沒學會的是愛自己，把自己搞得委屈又神傷。兩人不再放閃，互動也變得生疏，坊間開始有人傳出他們婚變的消息。結婚三年，陸游科舉未中，唐婉無法為陸家傳宗接代，加上婆媳兩人三觀不合，婆婆用「無後無大」為由，要求陸游休妻，並以死相逼，兩人因而簽下了離婚協議書。

擺渡在愛情與理想之中，陸游不得不做個大丈夫，「北定中原」、「統一祖國」的愛國情懷，成為壓垮夫妻情緣的最後一根稻草。

癡心男二的逆襲

陸游聽從媽媽的話和唐婉分手，娶了王氏，還生了一個孩子。

正當唐婉的世界下起狂風暴雨時，癡心男二趙士程出現了，他對著唐婉說：「不管結局是否完美，我的世界不允許妳消失。」他默默守候著唐婉，甚至在她死後，終生不娶。

趙士程出身不凡，是宋太宗玄孫趙仲湜的兒子，算是正港的南宋皇親宗室，更是眾多女子心目中的好丈夫人選。沒想到，他從來沒有把其他人放在心底，唯一看上眼的女子只有唐婉。

他對唐婉一見傾心，她的一顰一笑都讓他魂牽夢縈，礙於羅敷有夫的身分，只能將內心的悸動壓抑了下來。當他得知唐婉的近況，十分心疼。高冷的趙士程首度表態，不願在唐婉的世界裡缺席，想要與她「執子之手，與子偕老」。唐婉婚變後，走過一段自我療癒的過程，在這段旅程中，趙士程無怨無悔地陪著她一起度過。

陸游選擇與唐婉「相濡以沫，不如相忘於江湖」後，去臨安赴考，不只以紮實的文才博得主考官陸阜的提拔與賞識，還被舉薦為魁首。誰知，第二名竟然是當朝宰相秦檜的孫子秦塤。秦檜心懷不軌，在次年春天的禮部會試中藉故把陸游的試卷給剔除了。

禮部會試失利之後，陸游返回家鄉，獨自漫步到了禹跡寺的沈園，驀然轉身，再次見到闊別數年的前妻唐婉……憶起兩人過往從相識到相愛、從激情到黯然分手的前塵往事，卻是無語問蒼天。

陸游心裡一直放不下唐婉，唐婉心中也牽掛著陸游，趙士程把這一切都看在眼裡，卻沒有責難唐婉的三心二意，而是給了她更大的空間。

陸游在沈園壁間題下的〈釵頭鳳〉，讓唐婉心中的感情防線失守了。

紅酥手。黃縢酒。滿城春色宮牆柳。東風惡。歡情薄。一懷愁緒，幾年離索。

錯錯錯。

春如舊。人空瘦。淚痕紅浥鮫綃透。桃花落。閒池閣。山盟雖在，錦書難託。

莫莫莫。

宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》。圖／皇冠文化提供

意思是：妳紅潤酥滑的手捧著黃縢酒的杯子，滿城春意盎然的美景，妳卻像宮牆的綠柳般遙不可及。春風多麼險惡，將過往的歡情吹盪到漸漸稀薄。黃縢酒像整杯的愁緒，離別的生活過得蕭索無味，遙想過往，只能感嘆：錯，錯，錯！美麗的春景依舊，人卻因相思而消瘦。淚水洗盡臉上的胭脂紅粉，也把薄綢的手帕全沾濕了……桃花凋落，落在寂靜空曠的池塘樓閣上。永遠相愛的誓言依舊，但是想寫給妳的書信，再也難以交付。

遙想當初，只能感嘆：莫，莫，莫！陸游再見心目中的女神，用這闋詞抒發失去愛情的傷感，表達了內心對唐婉的內疚，以及母親棒打鴛鴦的憤懣之情，和難以言說的懺悔之意。這闋詞被後世評價為「一滴清淚，纏綿悱惻了整個南宋文學史」，也讓陸游成了情聖，卻苦了唐婉的心，讓她再次陷入了留與不留的天人交戰之中。

《本文出自平安文化出版《談情說愛，古人超有哏》，作者／宋怡慧，未經同意禁止轉載。》