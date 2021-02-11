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滯杜拜境外生抵台 權益小組盼「以後也能如此有效率」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全球疫情嚴峻，境外生入境程序繁瑣。圖／境外生權益小組提供
全球疫情嚴峻，境外生入境程序繁瑣。圖／境外生權益小組提供

境外生權益小組今年2月初表示，有三名巴基斯坦學生錄取我國大專校院，因申請簽證繁瑣，加上今年境外生暫停入境，導致滯留杜拜四個月，陷入嚴重經濟困頓處境。滯留杜拜的巴基斯坦學生今天已入境台灣，正在進行居家檢疫。小組成員表示「希望後續的境外生入境，教育部和各大學也能如此有效率」。

滯杜拜的境外生錄取元智大學，校方日前發聲明稿表示，巴基斯坦是我國外交部認列的特定國家，來台須提供簽證、保證人，方可辦理簽證，較他國學生程序上更加耗時，以致無法在去年10月前獲得來台簽證。

元智大學表示，此批學生去年11月獲得簽證後，即與校方討論來台事宜，在考量課程安排（已過期中考時程）及居留相關事宜下，校方建議學生在簽證過期前，也就是今年1月底來台，並完成檢疫後，延後至109第二學期入學，此意見獲學生同意。

元智大學表示，去年12月中旬，校方與該生多次就檢疫旅館問題做討論，但學生無法接受我國防疫旅館價格，故無法核發入境許可。12月底，疫情指揮中心宣布1月起暫緩外籍人士入境，導致該生無法按計畫在今年1月入台。

簽證 杜拜 巴基斯坦

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