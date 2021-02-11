除夕大掃除 教育部宣導節水抗旱守則

今天是除夕，教育部表示，家家戶戶除舊佈新、捲起衣袖大掃除，預期家庭用水需求量大，呼籲國人南來北往返鄉過年不忘節水抗旱。春天為我國枯水季，教育部要求各機關以「用則當用、省則當省」為原則，同時注意衛生及兼顧防疫需求，以維持正常生活。

旱災中央災害應變中心表示，今年受反聖嬰現象影響， 6月前降雨偏少，目前發布的水情燈號，新竹、苗栗及台中地區為橙燈減量供水，桃園、嘉義、台南地區為黃燈減壓供水，彰化、雲林、南投、高雄及澎湖地區維持綠燈水情提醒。

教育部表示，目前台灣西半部旱象持續，因應水情變化，持續進行校園節水工作。節水並非不用水，而是養成良好習慣，以正當、合理及正確的用水方式善用水資源。

教育部說，正值師生寒假期間，進行居家環境清潔時，提醒家人應儘量避開尖峰用水時段，避免同時大量集中用水導致水壓下降，並以擦拭替代沖洗，提升用水效率。

教育部表示，除透過各縣市環境及防災教育輔導團共同宣導，也在環境教育電子報、新媒體及環境教育相關網路平台發布節水教育訊息，也製作「節約用水從我做起：校園及生活節水攻略」電子宣傳摺頁，內容包含一日生活用水地圖、經濟部水利署各階段水情燈號限水措施說明，以及水資源相關資訊網頁官方連結等內容，共同落實節水行動。