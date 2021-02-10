快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智障生畢業未就業 屏東設專屬「大學」助自立

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部辦理「智能障礙學生高中後繼續教育：自立生活方案計畫」，協助智能障礙生自立。圖／教育部提供
教育部辦理「智能障礙學生高中後繼續教育：自立生活方案計畫」，協助智能障礙生自立。圖／教育部提供

智能障礙生高中畢業後沒有特教學校可讀，屏東大學在教育部補助下辦理「智能障礙學生高中後繼續教育：自立生活方案計畫」，參考美國Think college的作法，結合校內外師資及連結勞政職業重建資源，課程包括生活管理、職業與就業技巧、學科技能、情緒與壓力管理，也開放學員旁聽一門大學部課程，並招募課堂學伴，協助將來出社會。

中度唐氏症的小舞參與此計畫，從小到大深受家人疼愛與保護，高中畢業仍未曾有過獨自搭乘交通工具的經驗，直到參加計畫，透過老師們與小舞媽媽的合作、訓練，現在已經能夠自行從潮州搭火車到學校上課。「我從來都沒有想過，小舞竟然能夠自己搭火車去上學，」小舞父親開心表示。

計畫主持人、屏東大學教師黃玉枝表示，目前參與計畫的七名學員，都經過書面審查及面試等遴選機制選出，學員完成三學期課程後，即能取得結業證書，倘若參與期間表現優異，且具備就業能力者，學校將轉介至勞政職業重建單位協助安排就業機會。

黃玉枝說，為促進融合教育，學員們報到後，會另外徵選該校就讀特殊教育系的普通生擔任生活及課業學伴，協助引導學員適應校園生活及課業學習，由於年齡相仿，彼此相處融洽無距離感，普通生擔任學伴後，更瞭解他們的特質，也更能提供適切的協助。

黃玉枝分享，經過一學期的課程訓練，學員都有不錯的表現及進步，其中進步最多的就是小舞，除了交通能力提升外，原來較少朋友的她也在這裡交到好朋友，假日還會跟朋友一起出去玩，也學到如何使用金錢去購買自己喜歡的物品。

另一名中度智能障礙學員小盼，雖然已經大學畢業，但對自己的工作能力仍感不足，為建立正確工作態度及確立未來工作方向，才參加這次的課程。經由職業課程老師的諮詢、引導，小盼也期待自己未來可以從事照顧老人的工作。

屏東 教育部

延伸閱讀

半百男子失蹤逾半年 離家300里尋獲 老母開心流淚

屏東小年夜交通順暢 熱門景點備戰人流管制

大學產學合作開發產品 學生秀創意教堂躍鞋面

重點道路年終大洗掃 屏東掃街、水洗兼降空汙

相關新聞

境外生來台趕不上開學 教部：先納安心就學方案

境外生能來台了。我國下學期尚有4489名境外新生預計入境，教育部昨晚終於發出公文，宣布即日起開放境外生申請專案入境。不過...

過年不僅吃好也要充實心靈 特選庖丁解牛、執牛耳等系列書單犇向嶄新一年

肉身有燦美時，有蒼老時，愧然的是，年輕的我耽美戀好，明知彩雲易散，卻癡想時時彩霞滿天，心了琉璃易碎，卻對摯愛難以放手。那樣狂熱又執著的心意，卻讓自己受困於煩惱的牢籠，舉手投足都受慾念的羈絆。

境外生專案入境方案趕在年前通過！即日起可入境

我國下學期還有4489名境外新生等著入境，教育部歷經一個多月的研議，昨天終於發出公文，即日起開放境外生申請專案入境。

教部遭批安排財團接管康寧大學 相關議事暫喊卡

康寧大學董事會日前遭解散，教育部正協助組成公益董事會。高教工會指控教育部為董事會組成量身訂做一套辦法，以「董事群組」而非...

智障生畢業未就業 屏東設專屬「大學」助自立

智能障礙生高中畢業後沒有特教學校可讀，屏東大學在教育部補助下辦理「智能障礙學生高中後繼續教育：自立生活方案計畫」，參考美...

學海計畫申請至3月底 教育部因疫情延緩出國期限

教育部表示，即日起到3月31日受理大專生申請110學年學海計畫第一次甄選，大專校院在校生可主動洽詢各校國際事務處及就讀系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。