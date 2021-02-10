智障生畢業未就業 屏東設專屬「大學」助自立

智能障礙生高中畢業後沒有特教學校可讀，屏東大學在教育部補助下辦理「智能障礙學生高中後繼續教育：自立生活方案計畫」，參考美國Think college的作法，結合校內外師資及連結勞政職業重建資源，課程包括生活管理、職業與就業技巧、學科技能、情緒與壓力管理，也開放學員旁聽一門大學部課程，並招募課堂學伴，協助將來出社會。

中度唐氏症的小舞參與此計畫，從小到大深受家人疼愛與保護，高中畢業仍未曾有過獨自搭乘交通工具的經驗，直到參加計畫，透過老師們與小舞媽媽的合作、訓練，現在已經能夠自行從潮州搭火車到學校上課。「我從來都沒有想過，小舞竟然能夠自己搭火車去上學，」小舞父親開心表示。

計畫主持人、屏東大學教師黃玉枝表示，目前參與計畫的七名學員，都經過書面審查及面試等遴選機制選出，學員完成三學期課程後，即能取得結業證書，倘若參與期間表現優異，且具備就業能力者，學校將轉介至勞政職業重建單位協助安排就業機會。

黃玉枝說，為促進融合教育，學員們報到後，會另外徵選該校就讀特殊教育系的普通生擔任生活及課業學伴，協助引導學員適應校園生活及課業學習，由於年齡相仿，彼此相處融洽無距離感，普通生擔任學伴後，更瞭解他們的特質，也更能提供適切的協助。

黃玉枝分享，經過一學期的課程訓練，學員都有不錯的表現及進步，其中進步最多的就是小舞，除了交通能力提升外，原來較少朋友的她也在這裡交到好朋友，假日還會跟朋友一起出去玩，也學到如何使用金錢去購買自己喜歡的物品。

另一名中度智能障礙學員小盼，雖然已經大學畢業，但對自己的工作能力仍感不足，為建立正確工作態度及確立未來工作方向，才參加這次的課程。經由職業課程老師的諮詢、引導，小盼也期待自己未來可以從事照顧老人的工作。