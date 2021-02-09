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海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

境外生來台趕不上開學 教部：先納安心就學方案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

境外生能來台了。我國下學期尚有4489名境外新生預計入境，教育部昨晚終於發出公文，宣布即日起開放境外生申請專案入境。不過入境後還要經歷總計21天的居家檢疫和自主健康管理，就算今天入境，仍趕不上大專校院2月22日開學日。

為解決境外生無法準時開學問題，教育部表示，已請各大專校院啟動安心就學措施，妥適安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學及輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，即時提供協助。

教育部表示，入境學生要附上三天內核酸檢驗陰性報告；入境後要完成14天居家檢疫，檢疫地點以防疫旅館為優先；完成檢疫後要接受採檢，接著持續自主健康管理七天，並由學校持續追蹤關懷。由於採檢要花一到兩個醫院工作日，教育部要求各校幫境外生預訂16天的防疫旅館房間，以利等候採檢結果。採檢過關才能離開防疫旅館，結束自主健康管理才能入校園。

在入境費用上，教育部表示，住檢疫旅館的費用一律由境外生負擔，但採檢結果由政府負擔。

教育部表示，我國只開放政府核定的境外生名單入境，請各大專校院以該校境外生最早班機抵達日為基準，在那一天的前五個工作日（不含假日）到境外生來台就學系統上傳名冊。這次開放入境包括境外學位生，且含先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。

教育部 健康管理 防疫旅館

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