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全國學生表藝競賽團體組有望復辦？教部開學前公布

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國學生表演藝術類競賽團體組能否復辦，教育部承諾年後會開會討論，並於開學前公告。本報資料照片
全國學生表演藝術類競賽團體組能否復辦，教育部承諾年後會開會討論，並於開學前公告。本報資料照片

全國學生表演藝術類競賽每年有近30萬人參與其中，教育部日前宣布停辦109學年團體組競賽，有中小學參賽學生聽到消息時難過落淚。相關團體今天到立法院陳情，出席會議的教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全表示，教育部年後會開會討論，防疫符合規格才能復賽，並將於下學期開學前公告是否復賽。

全國學生表演藝術類競賽臨時因疫情喊卡，有家長批評政府便宜行事，因為怕麻煩才直接喊卡。鄭淵全說，教育部年後將邀防疫專家、中央流行疫情指揮中心代表、承辦縣市、領隊共同討論，防疫符合規格才能復賽。

鄭淵全說，辦理此競賽的防疫規則有六項，包括場地通風、參加者要有固定位置、要能落實勤洗手和戴口罩、掌握參加者旅遊及接觸史、活動時間的長短等。宣布停辦前，台北市等縣市逐條檢視這些規則，評估競賽無法完全符合規定，才決議停辦。

教育部日前發布的停辦公告說明，考量歷年參與全國學生表演藝術類競賽（音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠團體組）人數近30萬人（含參賽者、評審、工作及陪同人員），賽事長達一個月，多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離等防疫措施。另考量參賽團體需搭乘長途大眾交通運輸工具，需長時間處於密閉空間，有較高群聚感染之虞，決議停辦。

為維護參賽學生權益，教育部表示將頒發「109學年全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書給團體賽參賽學生，並規畫辦理「109學年全國學生表演藝術類競賽展演活動實施計畫」，提供學生展演舞台，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。

全國學生表演藝術類競賽個人組競賽則將如期辦理。教育部說，將組成防疫專家小組進行實地訪視，強化防疫配套措施，確保個人組競賽能遵守各項防疫規範，落實防疫工作。

教育部 疫情

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