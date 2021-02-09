過年不僅吃好也要充實心靈 特選庖丁解牛、執牛耳等系列書單犇向嶄新一年

肉身有燦美時，有蒼老時，愧然的是，年輕的我耽美戀好，明知彩雲易散，卻癡想時時彩霞滿天，心了琉璃易碎，卻對摯愛難以放手。那樣狂熱又執著的心意，卻讓自己受困於煩惱的牢籠，舉手投足都受慾念的羈絆。

偶爾回首過往，總是歉然，那些年無心被傷害的人，無意被破局的事。逞話鋒之能，得來遍體之傷，幾次來回，對於身邊的人事，起了厭惡之心。

幸而，閱讀收留了我，讓我在書中頓悟些事，也徹底改變思維——賢的是他，愚的是我，爭甚麼？老二哲學讓我生活有目標，卻少了爭勝的銳氣，柔弱之學讓我懂得退讓的善意。或許，看起來簡單的道理，都需在流光的掏洗下，積累出實踐的力量。

我學會散步的姿態，徐徐前行，瀏覽身邊的人事物，享受短暫卻清明的片刻。

勉力過日子不如隨喜過生活，我在一抹笑靨中忘卻疲累，我在一地寧靜處尋回清明：王維讓我望見行到水窮處，坐看雲起時的豁達；李白讓我窺見——天生我材必有用，千金散盡還復來的豪氣，杜甫讓我學會人生不相見，動如參與商的珍惜之心。

倍萬自愛的心情，讓我終於懂得——肉身漸漸衰殘，無常隨時逆襲，我們只能把握當下，善盡本責，分潤善意，走在天寬地闊的天地間。歲月雖無法日日朗晴，但是，作者的智慧之光，可以與我們同行。期待閱讀讓我們——牛年鴻運扭轉乾坤，齊心犇向美好未來。

一、庖丁解牛系列：這一系列的書籍，事物的客觀規律，只要身體力行與實踐，無論學習、做事、待人都能得心應手，運用自如。

1.薩提爾的親子情緒課：李儀婷面對親子關係，即便情緒翻騰於胸臆，都能以愛與孩子對話，陪伴孩子一起度過情緒風暴，即便是親子間的衝突，也能以薩提爾模式，平穩地回應激盪而起的情緒狂潮。親子溝通的模式是：用平穩的心先安頓自己，並以真誠的情去陪伴孩子，認真探究情緒的來源，再找到對話契機，尋求相互妥協或認同，最後回到欣賞彼此的迴圈。

2.最難的一堂課：你認為好老師的定義為何？讓學生成為學霸？讓學生奪得無數獎狀，戰功彪炳？讓學生無往不利，好人緣爆棚？還是，讓他成為完美無瑕的孩子？陳怡嘉要我們正視自己的怯懦，面對自己的不足，勇敢地找到自己的陪伴利器，讓孩子身上發光，找到自己喜歡的模樣，而我們也在把每一顆星球都點亮的同時，看見自己也在教育的園圃中熠熠閃亮著。

3.小學教室的日常力：愛因斯坦說：教育就是當一個人把在學校所學全部忘光之後剩下的東西。你相信有一本班級經營的秘笈，可以讓你秒懂班級孩子的心思與感受嗎？甚至，可以讓你輕鬆為孩子形塑「帶著走的能力」？現在，賴秋江x林用正兩位老師聯手出擊，從他們的文字脈絡，你會窺見兩人為孩子蹲低的身影，那是適性揚才的柔情蜜意。你會學到強而有力的策略，那是兩人永不放手的韌性堅持。

4.人生有限，你要玩出無限：歐陽立中是教師界的斜槓青年，也是讀哲心目中的金句製造機，更是如林依晨般，零缺點又好人緣的寵妻暖男。想要個體崛起，那麼要先學會技能，學會技能前要先盤點自己的天賦，改變慣性思維，讓自己變得有特色。一如書中說的：「人生就是一場場的排位賽，你所處的位階，將決定你的視野與格局。」找到正確的學習策略才能航向偉大的航道。

二、執牛耳系列：這類作家都在自己的工作領域居於領導的地位，抑或是引領潮流的位置。

1.第一人稱單數：說到小說家，你一定不會缺漏村上春樹，從《聽風的歌》到《挪威的森林》，我被村上圈粉了。這本「第一人稱單數」的世界到底小說家想告訴我們什麼創作核心？所謂的全新複眼小說，八個題材的短篇小說，內容蘊含短歌、散文、音樂、小說的集合體，有都會x奇幻x愛情等元素，持續論辯人性的善惡，村上風格虛實的互見筆法依舊引領我們撥開幽微內在對愛與死的真正感知。

2.迷宮裡的魔術師：東野圭吾以這樣的懸疑性做為小說的主線：原本還在猶豫是否返鄉參加高中同學會的神尾真世，卻收到父親英一遭人殺害的噩耗……黑色的書封，暗黑探出的，不可捉摸的，虛無縹緲的，讓讀者陷入一個無法預測的小說氛圍。現實生活的你，和小說人物一樣迷失在權力與慾望的迷宮裡？抑或是你從小說的情節有所悟透，而能從泥淖中脫身而起？

3.我所嚮往的生活文明：新型冠狀病毒肺炎來襲，面對2021年嚴長壽期待我們在臺灣的文明國度中，可以為生命創造「可帶走的盛宴」， 讓幸福的蕞爾小國，厚植實力，從被動到主動，找到突破的機會，發揮台灣在地優勢，讓全世界都看見台灣生活的精采。嚴長壽在書中有殷殷企盼、有策略方法、有更多謙卑分享創見的智慧，值得我們內省現狀並超越自我。

4.找個理由來退休：夏韻芬從數據分析讓我們看見退休年齡的平均值，從2014年的58.3歲，延後到60.86歲。當工作壓力越大，每個人的工作時間卻延長三年，這其中有甚麼要我們深思與做好規劃的？無論幾歲退休，能享有富樂中年，就要做好中年心（新）生活運動，才能無債退休，在財務安全之餘，擁有生活型態更大的自由，更多的自在，做個富樂中年人。

1.那些生命中的微光：台灣「最會說故事的主播」陳雅琳，透過採訪，找到愛是幫助他人的力量，也是在探索自己的微光。或許，人生劇本無法重寫，但是每一個歷程都是今日能走到目標的累積，當自己的貴人，也呈無他人的隱形翅膀，良善是唯一的品牌，帶著善意到哪裡都能迎向陽光處。

2.人生不是單選題：少女凱倫是跨界讀書會發起人，也是全臺最大互聯網組織 XChange 行銷長，從母胎斜槓到四年內換了五份工作，你會怎麼想像這個年輕人？其實，每次身分的轉換，她都是經過清楚思考而下的決定。她一直相信：找到你自己，你就會找到出路。從少女凱倫的人生經歷，你學會技能要累積，重新分析，交叉疊加人生經歷，懂得經營，就能創造自己的品牌，為自己串接新人生。

3.成就未來的你：何則文本身的經歷就是一部年輕勵志小說，這次他接地氣地以職涯教練的角度，告訴讀者如何洞悉AI時代的職場局勢，還有企業選才的真正關鍵祕密，讓你學會如何寫自傳、面試的真功夫與技巧，讓讀者成為後疫情時代崛起的跨界人才。

四、牛角書生：這類作者博覽群書，與讀者分享自己閱讀之後的所見所感，書籍內容含金量高，值得讀者細細品讀。

1.島嶼浮世繪：蔣竹山教授透過圖文並茂的寫作形式，文筆生動細膩，史學底蘊豐富的他，對日治臺灣庶民的生活理解深刻，人物百態也是人性的體現。如果，你想要一本筆調詼諧，考據嚴謹的時空旅行指南書，這本不會讓您失望。

2.我想看妳變老的樣子：鄧惠文的文字有穿透性，直指人心。19篇散文溫潤流入熟齡女子自我探索的心扉，在慢慢變老的旅程，我們開始學會自信地活著，青春慢慢褪色，我們卻找到圓熟的醇香。原來，做大姐的，有情有愛，也覺知，有勇敢，每天都比昨日的自己活得更精彩。變老的樣子，值得被期待。

3.我的老台北：身為北漂青年(應該是中年)看見張大春17年後，再次以深情的視角來書寫家族間的離散與聚合，台北市一代人情感的濃縮，或許我的漢中街與張大春不同，卻也勾勒出我生命的時間座標，憶起被塵封的老故事。尋凡的場景交錯著的是不同人走過的足跡，有愛有恨也有無法磨滅的回憶。

最後，用這本可愛又漂亮的手繪書《台灣早餐地圖》，以早餐佐美好，祝福大家，年假過程要吃好睡好，找到行旅附近的元氣早餐，為自己的一天開啟幸福的符碼，你會發現生活在台灣的你我，真的無比幸福。再以《談情說愛，古人超有哏》，讓我們在新的一年，都能在愛中被療癒，在情裡被照護，成為能狗享受愛與分享愛的有情人。